Bienvenue, herr Tedesco : Lukaku étrille la Suède !

Voilà ce qu'on appelle des débuts réussis : pour le premier et peut-être le plus difficile déplacement de ces qualifications européennes, la Belgique a été étriller la Suède. Romelu Lukaku aura été le grand homme de la première de Domenico Tedesco.

Enfin, le voilà : le coup d'envoi de l'ère Domenico Tedesco, qui doit faire oublier l'échec cuisant de la Coupe du Monde 2022 et entamer en quelque sorte "l'après" génération dorée chez les Diables Rouges. Et pour l'occasion, s'il n'en faisait pas une fixation, Tedesco a surpris son monde à la Friends Arena de Solna.

Les Diables "new look" commencent en effet à 4 derrière avec...Theate en back gauche et un duo inédit Vertonghen-Faes. Les premières minutes sont confuses, imprécises, à l'image d'Onana qui manque un bête ballon en retrait vers Courtois (4e).

© photonews

La première vraie occasion est belge : Vertonghen offre une ouverture lumineuse vers Lukebakio, qui dédouble avec KDB, mais Carrasco reprend à côté (7e). Dodi Lukebakio, l'une des surprises du chef Tedsco, ne déçoit pas : l'ailier du Hertha Berlin fait vivre un enfer à Augustinsson.

La défense s'offre quelques frayeurs cependant, surtout côté gauche où Theate et Vertonghen paraissent se chercher. Kusulevski en profite presque, mais Wout Faes dégage en urgence (15e). La Belgique prend ensuite plutôt le contrôle du match, mais peine à construire avec un entrejeu un peu à l'abandon.

Lukekaku

Heureusement, si Trossard passe un peu à côté de son baptême en tant que...9 (Lukaku a le 10, allez comprendre), deux hommes se chargeront de faire sauter le verrou suédois. Lukebakio, en feu, finit par trouver Romelu Lukaku d'un ballon brossé et le meilleur buteur de l'histoire des Diables place sa tête (35e, 0-1).

© photonews

La différence n'est cependant pas faite à la pause et les quelques flottements derrière laissent planer un peu le doute. Mais Lukebakio-Lukaku vont encore frapper : sur un corner, Dodi s'infiltre, centre et Lukaku est dans le petit rectangle pour son 70e but en sélection (49e, 0-2). Deux éclats individuels soulagent un collectif solide mais encore en rodage.

Si la relance belge est brouillonne, la Suède n'est pas dans un grand soir non plus et une grosse perte de balle lance Lukaku, qui trouve Trossard dont la frappe est contrée (56e). Dans la foulée, Tedesco décide de lancer deux petits nouveaux : Mangala et Johan Bakayoko montent pour disputer leurs premières minutes.

L'ovation de Zlatan, le festival de Bakayoko

La défense belge laisse trop d'espaces côté gauche et Emil Forsberg en profite presque (68e), mais sa frappe est molle. Un homme seulement donnera le sourire à la Friends Arena ce soir : Zlatan Ibrahimovic, qui rentre sous une ovation fantastique à la 73e. La Suède manque l'occasion de recoller au score après un slalom de Kulusevski que Gyökeres reprend largement au-dessus.

© photonews

Un autre slalom sera mis au fond celui-là : Johan Bakayoko humilie tout le flanc gauche suédois, qui aura décidément passé une terrible soirée, et dépose le ballon sur le pied de...Romelu Lukaku. Un triplé pour ses débuts sous Domenico Tedesco : Big Rom est toujours là (83e, 0-3). Et à lui tout seul, mais bien aidé tout de même par un sacré flanc droit, il nous rapproche déjà bien de l'Euro 2024. Willkommen, herr Tedesco...