Amadou Onana "a dû mettre le frein à main" dans son nouveau rôle

En l'absence d'Axel Witsel et Youri Tielemans, Amadou Onana occupait seul le rôle de sentinelle devant la défense. Il reconnaît avoir dû retenir quelques pulsions !

Amadou Onana était souriant après la belle victoire des Diables Rouges en Suède (0-3). "On a dominé le match de fond en comble", clame-t-il avec un poil d'exagération car l'entame aura été un peu pénible.

"Oui, c'est vrai, les premières minutes étaient un peu compliquées et il y a des choses à améliorer mais on s'est libérés au fur et à mesure", précise Onana. "J'étais à l'aise dès le début. Oui, il y a ce côté allemand, tout le staff est allemand mais ça me va, je connais la Deutsche mentalitat", rigole-t-il.

Dans un rôle de sentinelle devant la défense, Onana a parfois été proche de la rupture en première période. "J'ai dû mettre le frein à main parfois, sinon il n'y avait personne derrière si je perdais le ballon (rires). C'est bien, c'est différent d'Everton et ça m'apprend à me diversifier", se réjouit le médian.

"Comme je l'ai dit, il y a des choses à améliorer. Je suis là pour aider l'équipe et faire ce que le coach me demande, aujourd'hui, c'était de récupérer des ballons", conclut Amadou Onana, qui s'impose donc d'emblée comme un titulaire convaincant sous Tedesco.