Dodi Lukebakio, le grand gagnant de Suède - Belgique ?

L'ailier droit a livré une prestation de grande qualité, ponctuée par deux passes décisives pour Romelu Lukaku.

Les Diables n'ont pas livré le match parfait, mais l'essentiel a été clairement assuré en Suède. Dès le dévoilement du 11 de base, Domenico Tedesco a montré que la Belgique n'était pas là pour se contenter du strict minimum. Yannick Carrasco, Kevin De Bruyne, Dodi Lukebakio, Leandro Trossard et Romelu Lukaku, la Belgique aligne immédiatement 5 joueurs à vocation très offensive.

Parmi eux, on retient évidemment le triplé du nouveau numéro 10 de la Belgique, le troisième de sa carrière internationale. Mais celui qui a peut-être gagné le plus de points ce vendredi soir, c'est Dodi Lukebakio. "Je suis très heureux, mais le plus important était le résultat et de montrer que nous sommes une équipe. C'est une nouvelle équipe, avec de nouveaux joueurs. Tout n'était pas parfait et on le sait, mais cette victoire est très positive" déclarait-il en zone mixte après la rencontre.

"Rentre dans le jeu, Dodi !"

Titularisé sur le côté droit, Dodi Lukebakio a rapidement mis la défense suédoise en difficulté. Ses dribbles, ses courses à haute intensité, ses démarrages rapides ont rapidement mis le pauvre Augustinsson dans les pâquerettes. Sur le 0-1 puis sur le 0-2, le joueur du Hertha Berlin nous a donné un bel exemple de sa palette technique.

On joue la 35e minute quand, depuis le côté droit, l'ancien d'Anderlecht se met sur son pied gauche et délivre une merveille de centre à Romelu Lukaku, qui prolonge de la tête pour tromper une première fois Olsen. Déborder, accélérer, revenir sur son pied gauche et centrer : check !

"A la mi-temps, le coach m'a demandé de ne pas hésiter à rentrer dans le jeu pour exploiter ma qualité en 1 contre 1. Kevin me donne la balle, je passe et je la mets dans la boîte pour Romelu." Voici les mots de Dodi Lukebakio à notre micro après la rencontre. Appliquer les consignes de l'entraîneur, check aussi. 4 minutes après le retour des vestiaires, Dodi perce complètement la défense de la Suède, avant d'offrir le 0-2 à Lukaku.

Une longueur d'avance sur ses concurrents

La première impression est toujours la plus importante, Lukebakio l'a bien compris. Johan Bakayoko a fait une bonne montée mais n'a probablement pas encore les épaules assez solides pour prendre une place de titulaire (et c'est entièrement normal). Dodi Lukebakio devait montrer que cette place d'ailier droit est faite pour lui. Pari réussi, on peut l'écrire.

"J'ai pris beaucoup de plaisir et c'est le plus important. On n'a pas vu 100% de mes qualités, tout ne peut pas être parfait au début, mais je me réjouis car ce n'est que le début" a-t-il conclu après la partie.