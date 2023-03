Tout n'était pas parfait, mais les Diables nous ont rendu le sourire

Prestation aboutie des Diables qui, après 15 premières minutes assez difficiles, sont entrés dans leur match et ont étouffé la Suède.

L'ère Domenico Tedesco a débuté ce vendredi soir par une belle victoire à la Friends Arena de Stockholm (0-3). Si le résultat pourrait vouloir dire que les Diables ont réalisé le match parfait, ce ne fut pas vraiment le cas. Une prestation très encourageante cependant pour la première rencontre de cette nouvelle génération sous les ordres d'un nouveau sélectionneur.

Theate doit se méfier de son dos

Trois buts et une clean-sheet, les statistiques sont excellentes. Mais les Diables auraient pu concéder l'ouverture du score au quart d'heure sans ce sauvetage de Wout Faes sur la ligne. Globalement, la ligne arrière fut assez sereine, mais Theate, Vertonghen, Faes et Castagne ont parfois semblé en hésitation lorsqu'il fallait attaquer le porteur du ballon en entrée de rectangle.

Titularisé dans un poste de latéral gauche où il n'avait plus été aligné depuis Bologne, Arthur Theate a livré un bon match, s'est montré dangereux offensivement, mais doit particulièrement faire attention aux appels de balle dans son dos. Alexander Isak et Dejan Kulusevski sont globalement restés assez muets, mais les rares occasions suédoises se sont présentées de cette manière. Face à une opposition plus importante - à commencer par l'Allemagne mardi -, le joueur du Stade Rennais devra redoubler d'attention dans ce domaine.

Amadou Onana a dû mettre le frein à main

Véritable sentinelle du 11 de Domenico Tedesco, Amadou Onana a connu une première demi-heure plus difficile avant de se mettre au diapason. S'il évolue dans une position de milieu central à Everton lui permettant de se projeter vers l'avant en phase offensive, ce n'était pas le cas ce vendredi soir.

Un changement de rôle auquel il a fallu s'adapter, notamment lorsque les Diables partaient en reconversion offensive. En cas de perte de balle, le joueur de 21 ans était parfois sorti de position, laissant des espaces aux avants suédois. Mais progressivement, et l'évolution du score aidant, Onana a livré une seconde période d'une maturité impressionnante pour un joueur de son âge.

Leandro Trossard, déception majeure

Au sommet de son art depuis son arrivée à Arsenal, Leandro Trossard a été en difficulté jusqu'à sa sortie à l'heure de jeu. Aligné comme second attaquant, l'ancien de Genk devait tourner autour de Lukaku, aider De Bruyne dans le milieu de terrain et prendre le dos de Victor Lindelöf. Quelque chose que l'on a, pour ainsi dire, absolument pas vu.

Une prestation décevante pour le joueur de 28 ans qui a accumulé les pertes de balles et qui n'est pas parvenu à percer la défense suédoise comme il parvient merveilleusement à le faire sur les pelouses de Premier League. Un système qui ne lui convient pas ? Simplement une moins bonne soirée qu'habituellement ? L'avenir nous le dira, mais la déception majeure de la soirée Belge se trouve probablement du côté du nouveau numéro 9 des Diables.