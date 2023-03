Un gros changement connu dans le onze des Diables face à l'Allemagne, et ce n'est pas une (grosse) surprise

On se demandait si le onze de mardi face à l'Allemagne serait une équipe "A", quitte à ce que Domenico Tedesco fasse tourner et essaie un système différent. Un poste au moins sera occupé par le n°2 : celui de gardien de but.

Le match de la Belgique à Cologne a beau être une rencontre de gala, cela reste un amical, même face à l'Allemagne. Et si on imagine Domenico Tedesco aligner une équipe compétitive et comparable à celle de vendredi afin de travailler les automatismes, il y aura aussi du changement. L'un de ces changements est connu : Thibaut Courtois ne sera pas entre les perches, révèle le Nieuwsblad. Le gardien de but du Real Madrid a un programme très chargé, et devrait être laissé au repos. Koen Casteels, le n°2 officiel, le remplacera. Une 5e cap en vue pour Casteels, qui n'a pas encore eu l'occasion de vraiment briller avec les Diables mais a grimpé dans la hiérarchie après la retraite internationale de Mignolet. Et un match spécial pour lui, qui évolue à Wolfsbourg et est considéré comme l'un des meilleurs portiers de Bundesliga.