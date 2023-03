Une Union impériale terrasse Berlin et se qualifie pour les quarts de finale de l'Europa League !

L'Union Saint-Gilloise n'a laissé aucune chance à l'Union Berlin ce jeudi soir (3-0).

Cela sentait les grandes soirées européennes ce jeudi soir au Lotto Park. Bien que ce ne soit pas au stade Marien, les supporters de l'Union étaient présents en masse. Malgré les craintes de débordements, notamment de la part des fans...d'Anderlecht, l'ambiance était bon enfant aux alentours du Lotto Park.

Pour ce choc, la question restait encore de savoir quel choix serait posé par Karel Geraerts en attaque, en l'absence de Yorbe Vertessen. Petite surprise : pas de Gustaf Nilsson aux côtés de Boniface, mais bien Adingra, aligné dans un 4-4-2 hybride. Côté Berlin, Sven Michel, déjà buteur deux fois face aux Unionistes, était titularisé. Roussillon était aligné en tant que piston gauche, Juranovic à droite.

Dès le début de match, on sentait bien la tournure que la rencontre allait prendre. Berlin tentait de directement prendre l'ascendant, l'Union allait jouer en contre. Dès la 6e minute, les Unionistes étaient déjà tout proches d'ouvrir la marque. Boniface, lancé, décalait Adingra. L'Ivoirien trompait Ronnow mais le ballon était sauvé devant la ligne. Boniface suivait, mais sa frappe s';écrasait sur le poteau !

Le plan de Geraerts reçu 5 sur 5

La réaction berlinoise était timide, avec une frappe sur coup franc qui passait à côté. Le plan de Geraerts, qui misait sur la vitesse de ses joueurs offensifs et leur capacité de reconversion, fonctionnait à merveille. Après un contre qui semblait avorté, Adingra récupérait le ballon et mettait parfaitement à Teuma. Le capitaine saint-gillois glissait le ballon dans le but sans trembler. L'Union menait 1-0 dès la 18e minute !

L'Union savait alors ce qu'elle avait à faire : ne pas changer, surtout, sa manière de jouer. Berlin gardait le ballon mais ne parvenait pas à se montrer dangereux. Sur les 45 premières minutes, Moris n'avait pratiquement eu aucun ballon à arrêter. Juranovic, buteur sur coup franc à l'aller, frappait cette fois à côté (20e).

Chaque contre unioniste mettait en grande difficulté la défense allemande, submergée par les courses répétées d'Adingra, les gestes techniques de Boniface, les montées de Teuma ou de Lapoussin. Boniface, auteur d'une très grosse première période, mystifiait un milieu de Berlin d'un splendide petit pont. Lazare reçevait le ballon, mais tentait un lob bien trop lointain pour inquiéter Ronnow (33e).

C'était déjà à peu près tout dans ce premier acte, agréable mais avec peu d'occasions. L'Union n'avait alors qu'une seule mission : tenir le zéro derrière.

L'Union tenait bel et bien bon. La plupart des duels et des contres leur étaient favorables. Berlin ne parvenait pas à trouver les lignes de passe, et commençait à se montrer un poil nerveux. Toujours aucune alerte devant la cage de Moris, et c'était naturellement une très bonne chose.

Victor Boniface, encore et toujours

Il était alors temps d'enfoncer le clou. Et c'était Boniface, qui, comme une évidence, allait quasiment décider de la qualification. Lancé dans un festival de passements de jambe, le Nigérian attendait le meilleur moment pour remettre en retrait sur Lazare. Le milieu de terrain ne se trompait pas et envoyait le ballon au fond des filets ! (2-0, 63e).

Si le plus dur était fait après avoir mis le premier, l'Union ne devait cependant pas baisser en vigilance après ce deuxième but. Mais les visiteurs semblaient bien moins motivés sur le terrain que leurs supporters dans les tribunes. Becker plaçait son coup franc juste à côté (66e), Diogo Leite reprenait, de la tête, au-dessus (78e).

Monté au jeu quelques minutes plus tôt, Nilsson était tout proche de planter le troisième but mais Ronnow sortait bien (79e). Janik Haberer, monté 25 minutes plus tôt, se faisait exclure après une deuxième jaune et compliquait d'autant plus la tâche de ses coéquipiers (80e).

Boniface était totalement déchaîné dans cette fin de match. Il lobait d'abord Ronnow, mais le ballon était sauvé sur la ligne. Ensuite, d'une feinte de tir absolument incroyable,il décalait Nieuwkoop qui centrait à Lazare. Le but était finalement refusé, mais qu'importe, puisque Lapoussin achevait des Berlinois à l'agonie dans les dernières secondes du match (3-0).

L'Union se qualifie pour les quarts de finale de l'Europa League après un match maîtrisé de bout en bout ! Quelle fantastique soirée pour eux et leurs supporters !