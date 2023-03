Europa League : l'Union Saint-Gilloise évite les grosses cylindrées !

Qualifiée ce jeudi soir après sa victoire face à l'Union Berlin (3-0) pour les quarts de finale de l'Europa League, l'Union Saint-Gilloise pouvait s'attendre à du très lourd. La Juventus de Turin, Manchester United, le Bayer Leverkusen, l'AS Rome, le Sporting Portugal, le FC Séville et le Feyenoord étaient les adversaires potentiels.

A noter que le tirage était complètement ouvert, sans restriction.

Les Unionistes ont été tirés parmi les dernières équipes - il ne restait plus que la Roma et le Feyenoord comme autres adversaires potentiels. Ils affronteront le Bayer Leverkusen. Ils évitent donc les grandes cylindrées, mais tombent sur une solide équipe. En outre, suite à l'ordre du tirage, l'Union jouera à domicile au retour.

Les adversaires potentiels en demi-finale ont également été tirés : en cas de qualification, l'Union affrontera soit l'AS Rome, soit le Feyenoord Rotterdam.

Le tirage complet des quarts :

