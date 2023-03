Karel Geraerts n'oublie pas le chemin parcouru : "Certains joueurs viennent de loin"

Grande soirée pour l'USG et Karel Geraerts. Le coach des Bruxellois a savouré cette superbe qualification en quarts de finale de l'Europa League.

"Je suis très fier de l'équipe mais aussi du club. C'est une superbe étape de franchie par l'Union Saint-Gilloise de s'être qualifiée pour les quarts de finale d'Europa League", a commenté Karel Geraerts en conférence de presse d'après-match. "Mes joueurs ont montré beaucoup de maturité et de qualités ce soir."

L'Union s'est montrée très entreprenante ce jeudi soir, multipliant les contres et les courses offensives. "La plus grande différence (par rapport au match de jeudi passé), c'est qu'on joue à domicile. Le plus difficile aujourd'hui, c'était de trouver la bonne balance entre attaquer et défendre. L'adversaire attendait que l'on fasse des erreurs, puis jouer en transition. Mais nous avons répondu présent, aussi dans les duels. Nous avons été efficaces au bon moment."

L'Union peut encore s'attendre à jouer de très belles affiches, au vu des adversaires restants. "Il y aura des grands noms dans le tirage. Le plus loin on va, le plus compliqué ce sera. Des équipes comme Arsenal (éliminé, ndlr) ou Manchester United, c'est d'un autre niveau. Nous devons rester ambitieux, mais humbles", a tempéré Geraerts.

Geraerts n'oublie pas non plus le chemin parcouru par nombre de ses joueurs, présents déjà la saison dernière lors de la montée en D1. "Beaucoup de joueurs viennent de loin. Mais ils sont capables d'élever leur niveau à chaque fois. Cela prouve leurs qualités, et qu'ils travaillent beaucoup. Ce qui arrive ce soir ne me surprend pas, mais me rend très fier."