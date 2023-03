Teddy Teuma, capitaine heureux : "L'un de nos meilleurs matchs"

Premier buteur du soir, Teddy Teuma a été l'un des artisans de la victoire ce jeudi soir face à l'Union Berlin (3-0).

Présent en zone mixte après la superbe qualifcation de l'USG en quarts de finale de l'Europa League, Teddy Teuma ne boudait pas son plaisir. "On a joué l'un de nos meilleurs matchs, que ce soit dans le contenu, offensivement ou défensivement. On n'a pas volé notre qualification."

Tout va très vite en football : dans un creux il y a quelques semaines, l'Union est de nouveau dans une forme resplendissante. "C'est vrai qu'on a traversé une période de moins bien, avec un peu de fatigue. Même moi, j'ai eu un petit pépin physique. Voilà, ce sont des choses qui arrivent. Mais le plus important, c'est de se relever", a confié le capitaine saint-gillois. "(Durant cette période) on s'est beaucoup parlé, mais on est surtout restés soudés. On n'a pas commencé à s'accuser l'un l'autre. On savait que tous ensemble, on pouvait renverser n'importe quelle situation."

Préservé la semaine dernière, Teuma était de nouveau "à 100 %" ce jeudi. C'est lui qui a été à la bonne place pour lancer la victoire saint-gilloise. "Quand j'ai marqué, j'ai un peu pensé à tout le monde, à ma famille, ma femme, mes enfants, mes parents...C'est déjà une grande fierté pour moi de jouer ce match, alors de marquer et de gagner, c'est incroyable !"

Pas le temps de jubiler pour l'Union, qui devra se re-concentrer sur un match important face à Malines ce dimanche. "Le plus dur, dans des moments comme ça, c'est de revenir les pieds sur terre et de se dire : 'C'est beau ce qu'on a fait, mais il faut jouer tous les week-ends comme ça' ", a prévenu le numéro 10 de l'Union.

"(Sur quel adversaire je préfère tomber en quarts ?) Manchester United, ce serait pas mal, je pense que tout le monde dirait la même chose. Bien sûr qu'on aura des ambitions ! Mais il faut rester les pieds sur terre. Ca reste du très très haut niveau, mais on a notre carte à jouer. L'Union Berlin figurait déjà parmi les grands de cette Europa League", a conclu Teuma.