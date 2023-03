Tout est allé de travers pour l'Union Berlin : "On s'est nous-même mis sous pression"

L'Union Berlin a coulé face à l'USG ce jeudi en 8e de finale retour d'Europa League (3-0).

"Rien n'est allé ensemble. Nous n'avons pas joué comme une équipe", a déclaré le capitaine berlinois Christopher Trimmel après l'élimination.

Urs Fischer, le coach de l'Union Berlin, a également eu des mots durs après cette claque reçue face aux hommes de Karel Geraerts. "Nous nous sommes mis nous-mêmes sous pression. Nous leur avons préparé le premier et le deuxième but", a regretté Fischer dans des propos retranscrits par Kicker.

Eliminé d'Europa League, Berlin traverse également une période de moins bien en Bundesliga. Les Berlinois n'ont en effet plus gagné depuis un mois et rencontrent l'Eintracht Francfort ce dimanche. "Presque toutes les équipes de Bundesliga traversent une telle phase. Nous allons voir les choses avec lucidité et nous remettre sur les bons rails le plus rapidement possible", a assuré Christopher Trimmel.