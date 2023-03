Victor Boniface, homme du match : "Mon ambition ? La finale !"

L'attaquant nigérian de l'Union Saint-Gilloise a une nouvelle fois offert une prestation de haut vol lors de la victoire 3-0 face à l'Union Berlin, qualifiant les siens pour les quarts de finale de l'Europa League.

Auteur d'une prestation XXL ce jeudi soir, Victor Boniface n'a pas oublié de saluer la prestation collective de l'ensemble de son équipe. "Je me sens fier. Fier de toute l'équipe, de se qualifier pour les quarts de finale. C'est énorme pour le club, mais aussi pour les fans. Nous n'avions jamais cru que nous pouvions nous qualifier pour les quarts. Nous pouvons encore jouer contre des grosses équipes, comme Arsenal ou Manchester United."

"Tout le monde participe de sa manière à l'équipe, lui apporte sa contribution. J'essaye juste de faire ma propre part du boulot, aider l'équipe de toutes les façons que je peux. Quand je suis arrivé ici, je savais qu'ils jouaient d'une manière qui allait me convenir."

Cette saison en Europe, Boniface a déjà inscrit 10 buts. Le même nombre qu'un certain...Erling Haaland. Mais le Nigérian ne s'arrête pas à ce genre de comparaison "Je veux juste jouer et profiter sur le terrain. Le plus important, c'est que je me sente libre sur le terrain et que je joue un bon football. Bien sûr que ça me rend fier. Vous voulez toujours essayer de rivaliser avec de tels joueurs. Mais comme je l'ai dit, ce n'est pas juste question de marquer des buts et des buts. Je veux aussi aider l'équipe autrement."

"Si c'était mon meilleur match avec l'Union ? Non ! J'en ai joué beaucoup de bons : contre Berlin, contre Anderlecht, contre Braga...Je pense que ce match en fait partie", a confié Boniface.

Ambitieux, Boniface ne veut pas brûler les étapes pour autant. "Je ne me soucie pas (de où je serais l'an prochain). Je veux juste jouer. Il y a deux ans, je n'aurai jamais imaginé que je jouerai ici. Je ne pense pas aux transferts. Cela arrivera quand ça doit arriver."

Devenu progressivement une pièce maîtresse de l'Union, Boniface veut terminer la saison en boulet de canon. "Je veux gagner un petit trophée, en championnat. Pour mes ambitions en Europa League ? La finale !", a répondu un Boniface souriant.