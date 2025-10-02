Hold-up à la Cegeka Arena : le KRC Genk tombe dans le piège de Ferencváros

Genk a dominé mais s'est incliné 0-1 face au Ferencváros ce jeudi en Europa League. Un vrai hold-up des Hongrois, Genk avait largement de quoi prendre l'avantage.

Le KRC Genk avait débuté sa campagne d'Europa League avec une victoire à Glasgow contre les Rangers 0-1. Ce jeudi soir, la Cegeka Arena attendait une nouvelle victoire face à Ferencváros. Malgré une domination presque totale, les Limbourgeois se sont fait surprendre et ont fini par s’incliner 0-1.

Le début de match était à sens unique. À la 2e minute, Zakaria El Ouahdi manquait l’ouverture du score. Genk a multiplié les assauts, surtout sur le côté droit. Hyun-gyu Oh est tombé dans la surface à la 16e minute, mais l'arbitre a estimé qu'il n'y avait rien du tout. Comme souvent dans le football, le manque de réalisme se paie cash. À la 45e, Barnabas Varga a gagné son duel aérien et a ouvert le score de la tête.

Encore pire en deuxième période

Au retour des vestiaires, Ferencváros a obtenu un penalty à la 47e minute. Van Crombrugge a accroché Varga, mais l’attaquant a raté sa tentative. Un soulagement pour le public. Quelques minutes plus tard, à la 54e, Jarne Steuckers a envoyé une frappe sur le poteau.

Le dernier quart d’heure a viré à la frustration. À la 65e, le coach fait entrer Karetsas et Nkuba pour tenter de dynamiser le jeu. Le jeune Belgo-grec s'est procuré un coup franc intéressant à la 67e, mais son tir est contré par le mur. El Ouahdi s'est blessé et a été évacué sur civière. Les Genkois, malgré 62 % de possession et dix tirs, ne trouvent pas la faille.

Genk s'est incliné 0-1 après avoir dominé presque tout le match. Ferencváros a profité de son réalisme pour réussir le hold-up parfait. Une contre-performance qui pourrait coûter très cher dans la suite de la compétition.