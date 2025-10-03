Tout est à refaire pour Genk : "Ça fait mal et ça devient décourageant"

Tout est à refaire pour Genk : "Ça fait mal et ça devient décourageant"
Photo: © photonews

Genk a subi une défaite frustrante jeudi soir contre Ferencvaros. Malgré une large possession de balle et quelques occasions franches, l'efficacité a cruellement fait défaut aux Limbourgeois, au grand dam du capitaine Bryan Heynen.

Genk a perdu jeudi soir à domicile contre Ferencvaros. Un match qu'il aurait dû remporter, marqué par la sortie sur civière de Zakaria El Ouahdi, dont les premiers examens sont rassurants. Le club hongrois n’a pas montré grand-chose, mais a été plus efficace que la formation limbourgeoise.

"Ils créent une seule grosse occasion et la mettent au fond. De notre côté, nous avons trop peu produit. Avec un peu plus de chance, le tir de Jarne Steuckers sur le poteau aurait pu rentrer, mais dans l’ensemble, nous avons trop peu créé", confiait le capitaine Bryan Heynen à Het Belang van Limburg après la rencontre.

Tout est à refaire pour Genk en Europa League

Cette défaite fait mal à Genk. Une fois de plus, l’équipe de Thorsten Fink a été supérieure sans obtenir ce qu’elle méritait. Une fois de plus, l’efficacité offensive a cruellement fait défaut, et Ferencvaros a même eu plus de tirs cadrés. "Cela devient un peu décourageant", reconnaissait Heynen.

"Nous avons réussi à atteindre leur surface, mais nous n’avons jamais trouvé les espaces pour créer de vraies occasions. Je ne pense pas que leur gardien ait eu beaucoup de travail. La volonté et l’envie étaient là, mais la dernière passe ou le bon centre n’arrivait jamais. Que faudrait-il changer ? Difficile à dire. L’année dernière, ça fonctionnait… et c’est ça le plus frustrant."

Tout est à recommencer après la victoire aux Rangers. "Je ne vais pas mentir : cette défaite fait mal. Mais nous ne devons pas rester bloqués dessus trop longtemps. Ce n’était que la deuxième rencontre de la phase de ligue. Rien n’est encore perdu, et dimanche, un nouveau match nous attend en championnat. Cette défaite ne doit pas trop peser", a conclu le capitaine de Genk.

