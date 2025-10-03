Zakaria El Ouahdi évacué sur civière : les premières nouvelles sont tombées... et sont rassurantes

Zakaria El Ouahdi a quitté ses partenaires sur civière à un quart d'heure de la fin, ce jeudi soir en Europa League. Le Marocain ne souffre d'aucune fracture, mais il manquera la rencontre face à Dender, dimanche.

Le Racing Genk n’a pas réussi à enchaîner après sa victoire contre les Glasgow Rangers et son succès dans le derby limbourgeois. Les joueurs de Thorsten Fink se sont inclinés face à Ferencváros, ce jeudi soir.

Une rencontre durant laquelle, à un quart d’heure du terme, Genk a vu l’un de ses hommes forts, Zakaria El Ouahdi, quitter le terrain sur civière. Mal retombé après un duel, il souffrait de l’épaule en sortant.



Lire aussi… Tout est à refaire pour Genk : "Ça fait mal et ça devient décourageant"

Plus de peur que de mal pour Zakaria El Ouahdi

Emmené à l’hôpital pour des premiers examens, le joueur de 23 ans a rapidement été rassuré. Il ne souffre pas de fracture, selon les informations de nos confrères néerlandophones de Het Laatste Nieuws, mais d’une luxation de l’épaule. Certains ligaments sont également touchés.

Le verdict reste donc relativement favorable pour Zakaria El Ouahdi, joueur décisif à Genk avec déjà quatre buts et une passe décisive depuis le début de la saison.

"Sa sortie sur blessure a semé le désespoir dans l’équipe", concédait le capitaine Bryan Heynen après la rencontre. Mené au score, Genk n’a jamais su réagir face aux Hongrois. Pour El Ouahdi, le match contre Dender, ce dimanche, arrivera trop tôt, mais son absence ne devrait pas être de longue durée.