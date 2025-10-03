Critiqué par les supporters de Genk, Thorsten Fink réagit : "Oui, je les comprends"

Le Racing Genk s'est incliné face à Ferencvaros ce jeudi soir. Les changements opérés par l'entraîneur Thorsten Fink ont suscité la critique des supporters limbourgeois, auxquels il a répondu.

Le Racing Genk a subi jeudi soir une très douloureuse défaite contre Ferencvaros. Les Hongrois se sont montrés plus réalistes et sont parvenus à empocher les trois points à la Cegeka Arena.

Cela aurait dû se passer autrement, car face à ce Ferencvaros, la victoire était à portée de main. Mais les Limbourgeois ont trop peu produit offensivement. "Nous avons bien sûr été malchanceux avec le tir de Steuckers sur le poteau, mais ensuite, nous avons trop peu créé", a déclaré l’entraîneur Thorsten Fink à Het Belang van Limburg, sur le même ton que son capitaine Bryan Heynen.



Lire aussi… Tout est à refaire pour Genk : "Ça fait mal et ça devient décourageant"

Thorsten Fink réagit aux critiques des supporters

Fink a effectué son premier changement à la 65e minute : Medina est entré pour Ito et Karetsas pour Hrosovsky. Les supporters n’ont pas apprécié ce dernier remplacement et l’ont fait savoir dans le stade.

"J’ai essayé d’apporter, avec Medina, plus de vitesse et de centres. Karetsas devait apporter plus de créativité, Erabi de la puissance en pointe, Sor des accélérations. Mais cela n’a pas fonctionné", explique Fink.

"Je comprends la réaction des supporters lorsque j’ai remplacé Hrosovsky. Mais il a beaucoup joué ces dernières semaines et parcourt 12 kilomètres par match. C’est pourquoi j’ai laissé sur le banc un Bangoura plus frais, qui avait été ménagé au Stayen. Dans une période aussi chargée, il faut toujours faire des choix", conclut l’entraîneur allemand.