Critiqué par les supporters de Genk, Thorsten Fink réagit : "Oui, je les comprends"

Critiqué par les supporters de Genk, Thorsten Fink réagit : "Oui, je les comprends"
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Le Racing Genk s'est incliné face à Ferencvaros ce jeudi soir. Les changements opérés par l'entraîneur Thorsten Fink ont suscité la critique des supporters limbourgeois, auxquels il a répondu.

Le Racing Genk a subi jeudi soir une très douloureuse défaite contre Ferencvaros. Les Hongrois se sont montrés plus réalistes et sont parvenus à empocher les trois points à la Cegeka Arena.

Cela aurait dû se passer autrement, car face à ce Ferencvaros, la victoire était à portée de main. Mais les Limbourgeois ont trop peu produit offensivement. "Nous avons bien sûr été malchanceux avec le tir de Steuckers sur le poteau, mais ensuite, nous avons trop peu créé", a déclaré l’entraîneur Thorsten Fink à Het Belang van Limburg, sur le même ton que son capitaine Bryan Heynen.

Lire aussi… Tout est à refaire pour Genk : "Ça fait mal et ça devient décourageant"

Thorsten Fink réagit aux critiques des supporters

Fink a effectué son premier changement à la 65e minute : Medina est entré pour Ito et Karetsas pour Hrosovsky. Les supporters n’ont pas apprécié ce dernier remplacement et l’ont fait savoir dans le stade.

"J’ai essayé d’apporter, avec Medina, plus de vitesse et de centres. Karetsas devait apporter plus de créativité, Erabi de la puissance en pointe, Sor des accélérations. Mais cela n’a pas fonctionné", explique Fink.

"Je comprends la réaction des supporters lorsque j’ai remplacé Hrosovsky. Mais il a beaucoup joué ces dernières semaines et parcourt 12 kilomètres par match. C’est pourquoi j’ai laissé sur le banc un Bangoura plus frais, qui avait été ménagé au Stayen. Dans une période aussi chargée, il faut toujours faire des choix", conclut l’entraîneur allemand.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Europa League
Europa League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
KRC Genk
Ferencváros
Thorsten Fink

Plus de news

"Il est prévenu depuis janvier" : voilà pourquoi Axel Witsel a été rappelé...et peut viser la Coupe du Monde

"Il est prévenu depuis janvier" : voilà pourquoi Axel Witsel a été rappelé...et peut viser la Coupe du Monde

16:00
Tout est à refaire pour Genk : "Ça fait mal et ça devient décourageant"

Tout est à refaire pour Genk : "Ça fait mal et ça devient décourageant"

09:30
Deux incertains supplémentaires pour le Clasico : Besnik Hasi sous haute tension avant de recevoir le Standard

Deux incertains supplémentaires pour le Clasico : Besnik Hasi sous haute tension avant de recevoir le Standard

15:40
Zakaria El Ouahdi évacué sur civière : les premières nouvelles sont tombées... et sont rassurantes

Zakaria El Ouahdi évacué sur civière : les premières nouvelles sont tombées... et sont rassurantes

07:20
Le grand retour de Witsel, pas de Stassin ou de Vermant : la liste de Rudi Garcia est tombée

Le grand retour de Witsel, pas de Stassin ou de Vermant : la liste de Rudi Garcia est tombée

15:09
1
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 03/10: Miangue

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 03/10: Miangue

14:40
"Enfin !" : le feu vert que Roland Duchâtelet attendait depuis de longues anneés

"Enfin !" : le feu vert que Roland Duchâtelet attendait depuis de longues anneés

15:00
Un retour à l'entraînement : les nouvelles de l'infirmerie du Standard avant le Clasico à Anderlecht Interview

Un retour à l'entraînement : les nouvelles de l'infirmerie du Standard avant le Clasico à Anderlecht

14:20
Officiel : sans club depuis trois mois, un ancien du Standard et d'Eupen se relance en Hongrie

Officiel : sans club depuis trois mois, un ancien du Standard et d'Eupen se relance en Hongrie

14:40
Hold-up à la Cegeka Arena : le KRC Genk tombe dans le piège de Ferencváros

Hold-up à la Cegeka Arena : le KRC Genk tombe dans le piège de Ferencváros

23:00
Le top 5 au coefficient UEFA s'éloigne pour la Belgique, qui limite malgré tout la casse

Le top 5 au coefficient UEFA s'éloigne pour la Belgique, qui limite malgré tout la casse

12:40
Ordonez n'est plus le joueur le plus cher de Pro League, la valeur marchande d'Anderlecht continue à baisser

Ordonez n'est plus le joueur le plus cher de Pro League, la valeur marchande d'Anderlecht continue à baisser

14:00
Un problème plus présent à l'Union que les saisons précédentes ? Le dilemme de Sébastien Pocognoli Analyse

Un problème plus présent à l'Union que les saisons précédentes ? Le dilemme de Sébastien Pocognoli

13:20
Le ton est donné pour le Clasico : des supporters d'Anderlecht ont vandalisé le stade du Standard

Le ton est donné pour le Clasico : des supporters d'Anderlecht ont vandalisé le stade du Standard

13:00
L'analyse dans le football va-t-elle trop loin ? "Quand Kompany a dû jouer le maintien, il est descendu"

L'analyse dans le football va-t-elle trop loin ? "Quand Kompany a dû jouer le maintien, il est descendu"

12:20
Thibaut Peyre a failli revenir en Belgique cet été : "Ils sont arrivés un rien trop tard"

Thibaut Peyre a failli revenir en Belgique cet été : "Ils sont arrivés un rien trop tard"

12:00
Plutôt prévenir que guérir : il y a (encore) du changement dans le staff d'Anderlecht

Plutôt prévenir que guérir : il y a (encore) du changement dans le staff d'Anderlecht

11:30
Jusqu'à 65 €... par minute pour la finale : voici le prix des places pour la Coupe du monde 2026

Jusqu'à 65 €... par minute pour la finale : voici le prix des places pour la Coupe du monde 2026

11:00
Toujours fan, Jan Mulder ne reconnaît plus Anderlecht : "Comment peut-on supporter cette misère ?"

Toujours fan, Jan Mulder ne reconnaît plus Anderlecht : "Comment peut-on supporter cette misère ?"

10:30
Nathan Ngoy, Diable Rouge ? Rudi Garcia doit trancher... et pourrait surprendre

Nathan Ngoy, Diable Rouge ? Rudi Garcia doit trancher... et pourrait surprendre

10:00
1
C'est (presque) fait : libre depuis son départ de Milan, Sergio Conceiçao a trouvé un nouveau club

C'est (presque) fait : libre depuis son départ de Milan, Sergio Conceiçao a trouvé un nouveau club

09:00
L'Antwerp déjà dos au mur : "Six équipes termineront devant eux... dont le Standard"

L'Antwerp déjà dos au mur : "Six équipes termineront devant eux... dont le Standard"

08:30
Sélection des Diables : pour Axel Witsel, c'est maintenant ou jamais

Sélection des Diables : pour Axel Witsel, c'est maintenant ou jamais

08:00
🎥 L'arbitrage vidéo d'un arbitre belge fait parler : trois penalties pour le prix d'un, tous stoppés

🎥 L'arbitrage vidéo d'un arbitre belge fait parler : trois penalties pour le prix d'un, tous stoppés

07:00
Le petit-fils de Paul Van Himst, Amando Lapage, fait une révélation surprenante : "J'aurais aimé être acteur"

Le petit-fils de Paul Van Himst, Amando Lapage, fait une révélation surprenante : "J'aurais aimé être acteur"

07:40
Hein Vanhaezebrouck pessimiste pour le coefficient belge et pointe Anderlecht et Charleroi du doigt

Hein Vanhaezebrouck pessimiste pour le coefficient belge et pointe Anderlecht et Charleroi du doigt

06:30
Jackpot pour Anderlecht et Marc Coucke ? Romelu Lukaku n'investira pas (pour l'instant), mais...

Jackpot pour Anderlecht et Marc Coucke ? Romelu Lukaku n'investira pas (pour l'instant), mais...

23:20
Rudi Garcia a été interrogé sur le cas de Mile Svilar : voici sa réponse

Rudi Garcia a été interrogé sur le cas de Mile Svilar : voici sa réponse

22:20
L'ascension impressionnante d'Alexis Saelemaekers à l'AC Milan : déjà une valeur sûre ?

L'ascension impressionnante d'Alexis Saelemaekers à l'AC Milan : déjà une valeur sûre ?

22:40
Rudi Garcia regrette l'absence de ce Diable Rouge : "Il est unique"

Rudi Garcia regrette l'absence de ce Diable Rouge : "Il est unique"

22:00
"C'est un joueur hors norme" : Rudi Garcia revient sur la signature de Kevin De Bruyne à Naples

"C'est un joueur hors norme" : Rudi Garcia revient sur la signature de Kevin De Bruyne à Naples

21:40
Un retour important à La Gantoise avant d'affronter Charleroi ? Ivan Leko fait le point

Un retour important à La Gantoise avant d'affronter Charleroi ? Ivan Leko fait le point

21:20
Bientôt enfin la libération pour Cameron Puertas ?

Bientôt enfin la libération pour Cameron Puertas ?

21:00
Très bonne nouvelle pour Genk en vue du match contre Ferencvaros

Très bonne nouvelle pour Genk en vue du match contre Ferencvaros

16:30
Un Belgo-Marocain absent de la sélection des Lions de l'Atlas malgré son bon début de saison

Un Belgo-Marocain absent de la sélection des Lions de l'Atlas malgré son bon début de saison

02/10
Le coach de Ferencvaros est bien connu et aurait pu coacher en Jupiler Pro League

Le coach de Ferencvaros est bien connu et aurait pu coacher en Jupiler Pro League

02/10

Plus de news

Les plus populaires

Europa League

 Journée 2
Ludogorets Ludogorets 0-2 Real Betis Real Betis
Viktoria Plzen Viktoria Plzen 3-0 Malmö Malmö
Bologna Bologna 1-1 Freiburg Freiburg
AS Roma AS Roma 0-1 Lille OSC Lille OSC
Fenerbahce Fenerbahce 2-1 Nice Nice
FCSB FCSB 0-2 Young Boys Bern Young Boys Bern
Brann Brann 1-0 Utrecht Utrecht
Celtic Glasgow Celtic Glasgow 0-2 Braga Braga
Panathinaikos FC Panathinaikos FC 1-2 Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles
Feyenoord Feyenoord 0-2 Aston Villa Aston Villa
Lyon Lyon 2-0 Red Bull Salzbourg Red Bull Salzbourg
Celta De Vigo Celta De Vigo 3-1 PAOK PAOK
Mac. Tel-Aviv Mac. Tel-Aviv 1-3 Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb
Nottingham Forest Nottingham Forest 2-3 FC Midtjylland FC Midtjylland
KRC Genk KRC Genk 0-1 Ferencváros Ferencváros
FC Porto FC Porto 2-1 Etoile Rouge de Belgrade Etoile Rouge de Belgrade
Sturm Graz Sturm Graz 2-1 Rangers FC Rangers FC
FC Basel FC Basel 2-0 VFB Stuttgart VFB Stuttgart
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved