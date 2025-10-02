Suis KRC Genk - Ferencváros en live sur Walfoot.be à partir de 21:00.
-
Date: 02/10/2025 21:00
Compétition: Europa League
journée: Journée 2
Stade: Cegeka Arena

Le KRC Genk accueille pour son premier match à domicile d'Europa League l'équipe hongroise de Ferencvaros. Les Genkois ont trois points au classement.

Tous les matches en direct
Temps   21:00 
KRC Genk (KRC Genk - Ferencváros)
KRC Genk: Hendrik Van Crombrugge - Joris Kayembe - Matte Smets - Mujaid Sadick Aliu - Zakaria El Ouahdi - Ibrahima Sory Bangoura - Patrik Hrosovský - Bryan Heynen - Jarne Steuckers - Hyun-Gyu Oh - Junya Ito
Banc: Yira Collins Sor - Yaimar Medina - Konstantinos Karetsas - Aaron Bibout - Nikolas Sattlberger - Ken Nkuba - Lucca Kiaba Brughmans - Robin Mirisola - Noah Adedeji-Sternberg - Adrian Palacios - Josue Ndenge Kongolo - Jusef Erabi

Ferencváros: Dénes Dibusz - Ibrahim Cisse - Toon Raemaekers - Stefan Gartenmann - Cadu - Alex Toth - Naby Deco Keïta - Jonathan Levi - Callum O'Dowda - Ádám Varga - Lenny Joseph - Barnabas Varga
Banc: Aleksandar Pesic - Kristoffer Zachariassen - Gábor Szalai - Bence Otvos - Zsombor Gruber - Gabi Kanichowsky - Dániel Radnóti - Barnabas Nagy

KRC Genk KRC Genk
  Joueur
1 Van Crombrugge Hendrik  
18 Kayembe Joris  
6 Smets Matte  
3 Sadick Aliu Mujaid  
77 El Ouahdi Zakaria  
21 Bangoura Ibrahima Sory  
17 Hrosovský Patrik  
8 Heynen Bryan  
7 Steuckers Jarne  
9 Oh Hyun-Gyu  
10 Ito Junya  
  Banc
14 Sor Yira Collins  
19 Medina Yaimar  
20 Karetsas Konstantinos  
23 Bibout Aaron  
24 Sattlberger Nikolas  
27 Nkuba Ken  
28 Kiaba Brughmans Lucca  
29 Mirisola Robin  
32 Adedeji-Sternberg Noah  
34 Palacios Adrian  
44 Ndenge Kongolo Josue  
99 Erabi Jusef  

Ferencváros Ferencváros
  Joueur
90 Dibusz Dénes  
27 Cisse Ibrahim  
28 Raemaekers Toon  
3 Gartenmann Stefan  
20 Cadu  
64 Toth Alex  
5 Keïta Naby Deco  
10 Levi Jonathan  
47 O'Dowda Callum  
31 Varga Ádám  
75 Joseph Lenny  
19 Varga Barnabas  
  Banc
8 Pesic Aleksandar  
16 Zachariassen Kristoffer  
22 Szalai Gábor  
23 Otvos Bence  
30 Gruber Zsombor  
36 Kanichowsky Gabi  
63 Radnóti Dániel  
77 Nagy Barnabas  

Prono KRC Genk - Ferencváros

KRC Genk gagne
Partage
Les plus populaires
2-1
(7x)		 2-0
(3x)		 3-1
(2x)

Comparatif KRC Genk - Ferencváros

Classement

8
24

Points

3
1

Gagner

1
0

Buts inscrits

1
1

Buts reçus

0
1

Cartes jaunes

3
3

Cartes rouges

0
1

face-à-face remportés

0
2
0
09/11 18:45 Ferencváros Ferencváros 1-1 KRC Genk KRC Genk
26/10 21:00 KRC Genk KRC Genk 0-0 Ferencváros Ferencváros
"Que voulez-vous de plus ?" : l'orage est passé, mais la foudre n'est pas tombée à Genk, et Fink se sent mieux

"Que voulez-vous de plus ?" : l'orage est passé, mais la foudre n'est pas tombée à Genk, et Fink se sent mieux

01/10

Il y a une semaine, Thorsten Fink s'était envolé à Glasgow en ne sachant pas s'il s'agissait de ses derniers jours à la tête du Racing Genk. L'orage est passé à la Cegeka A...

Le coach de Ferencvaros est bien connu et aurait pu coacher en Jupiler Pro League

Le coach de Ferencvaros est bien connu et aurait pu coacher en Jupiler Pro League

14:00

Ce jeudi, le KRC Genk affronte Ferencvaros. Le club de Budapest est coaché par Robbie Keane, légende du football irlandais, qui a révélé en conférence de presse avoir envis...

Un Belgo-Marocain absent de la sélection des Lions de l'Atlas malgré son bon début de saison

Un Belgo-Marocain absent de la sélection des Lions de l'Atlas malgré son bon début de saison

14:30

Walid Regragui a dévoilé sa sélection de 26 joueurs pour la trêve internationale d'octobre. Surprenant : Zakaria El Ouahdi, en grande forme, n'est pas repris.

Très bonne nouvelle pour Genk en vue du match contre Ferencvaros

Très bonne nouvelle pour Genk en vue du match contre Ferencvaros

16:30

Le Racing Genk s'est repris avec des victoires contre les Rangers et le STVV. Jeudi, les Limbourgeois voudront enchaîner.

Europa League

 Journée 2
Ludogorets Ludogorets 0-2 Real Betis Real Betis
Viktoria Plzen Viktoria Plzen 3-0 Malmö Malmö
Bologna Bologna 1-1 Freiburg Freiburg
AS Roma AS Roma 0-1 Lille OSC Lille OSC
Fenerbahce Fenerbahce 2-1 Nice Nice
FCSB FCSB 0-2 Young Boys Bern Young Boys Bern
Brann Brann 1-0 Utrecht Utrecht
Celtic Glasgow Celtic Glasgow 0-2 Braga Braga
Panathinaikos FC Panathinaikos FC 1-2 Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles
Feyenoord Feyenoord 21:00 Aston Villa Aston Villa
Lyon Lyon 21:00 Red Bull Salzbourg Red Bull Salzbourg
Celta De Vigo Celta De Vigo 21:00 PAOK PAOK
Mac. Tel-Aviv Mac. Tel-Aviv 21:00 Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb
Nottingham Forest Nottingham Forest 21:00 FC Midtjylland FC Midtjylland
KRC Genk KRC Genk 21:00 Ferencváros Ferencváros
FC Porto FC Porto 21:00 Etoile Rouge de Belgrade Etoile Rouge de Belgrade
Sturm Graz Sturm Graz 21:00 Rangers FC Rangers FC
FC Basel FC Basel 21:00 VFB Stuttgart VFB Stuttgart
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved