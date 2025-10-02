Suis KRC Genk - Ferencváros en live sur Walfoot.be à partir de 21:00.
Le KRC Genk accueille pour son premier match à domicile d'Europa League l'équipe hongroise de Ferencvaros. Les Genkois ont trois points au classement.
Banc: Yira Collins Sor - Yaimar Medina - Konstantinos Karetsas - Aaron Bibout - Nikolas Sattlberger - Ken Nkuba - Lucca Kiaba Brughmans - Robin Mirisola - Noah Adedeji-Sternberg - Adrian Palacios - Josue Ndenge Kongolo - Jusef Erabi
Ferencváros: Dénes Dibusz - Ibrahim Cisse - Toon Raemaekers - Stefan Gartenmann - Cadu - Alex Toth - Naby Deco Keïta - Jonathan Levi - Callum O'Dowda - Ádám Varga - Lenny Joseph - Barnabas Varga
Banc: Aleksandar Pesic - Kristoffer Zachariassen - Gábor Szalai - Bence Otvos - Zsombor Gruber - Gabi Kanichowsky - Dániel Radnóti - Barnabas Nagy
|09/11 18:45
|Ferencváros
|1-1
|KRC Genk
|26/10 21:00
|KRC Genk
|0-0
|Ferencváros