Analyse Besnik Hasi va devoir faire des choix : certains joueurs d'Anderlecht ne sont pas (encore?) à niveau

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

On prend les mêmes et on recommence ? C'est un peu ce qu'il semblait ce jeudi à Anderlecht, avec peu d'amélioration par rapport aux Playoffs. Besnik Hasi va devoir prendre des décisions concernant certains joueurs.

C'est peut-être un constat sévère, mais le RSC Anderlecht qui a entamé sa saison ce jeudi par un premier match européen n'a pas paru fondamentalement différent de celui qui a piètrement terminé les Playoffs de la saison passée. Seule amélioration nette : plus d'intensité, ce qui a été le mantra de Hasi durant toute la préparation. Nous l'avions cependant rappelé à la fin de ce stage estival : l'intensité, c'est bien, mais Anderlecht va aussi devoir jouer au football et tenter des choses. Sur ce plan, plusieurs joueurs ont paru bien timorés jeudi contre un BK Häcken pourtant très faible. C'était notamment le cas d'Ali Maamar, qui a agacé le public à plusieurs reprises en optant pour une passe en retrait plutôt que d'aller de l'avant. Maamar, N'diaye : insuffisants ? Maamar avait montré des choses intéressantes la saison passée mais rappelle encore par moments qu'il n'est pas totalement prêt pour être un titulaire important. Un rôle qu'il n'est il est vrai pas appelé à occuper : si Camara ou Sardella étaient présents, Ali Maamar ne débuterait probablement pas. Mais Ilay Camara pourrait aussi être aligné à gauche, car de ce côté, à moins de demander à Nilson Angulo d'arpenter tout le flanc, Moussa N'diaye apparaît également léger. On sait que le Sénégalais est fort techniquement, mais il n'amène rien sur le plan offensif, perd des ballons faciles et se fait souvent prendre dans le dos - y compris lorsqu'il intègre un trio de défenseurs centraux. La Dolberg-dépendance de retour Devant, et même dans le chef d'Angulo malgré son bon match, on ne peut que constater un gros manquement dans le dernier geste. Degreef a par moments réussi à passer son homme et à se mettre en position de centre, mais n'a jamais ajusté la mire, ce qu'il reconnaissait également après la rencontre. Le retour de César Huerta va encore augmenter la concurrence devant, mais le Mexicain n'amenait pas non plus de statistiques affolantes la saison passée. Depuis le départ d'Anders Dreyer, aucun ailier du RSC Anderlecht n'a repris son rôle de buteur et passeur ; seul Kasper Dolberg amène du danger. Tout le monde à Neerpede croise les doigts pour qu'il reste...