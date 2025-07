Besnik Hasi n'est pas inquiet : "Vous connaissez Häcken ? Je ne suis pas surpris"

Dès son premier match de la saison, le RSC Anderlecht a par moments montré le même visage que celui des Playoffs de la saison dernière. Besnik Hasi n'était cependant pas inquiet après la rencontre.

L'entraîneur du RSCA n'était en effet pas vraiment inquiet après la courte victoire de son équipe. "Est-ce que vous connaissez Häcken ? J'ai regardé leurs deux matchs contre le Spartak Trnava. Je m'y attendais", relativise Besnik Hasi en conférence de presse d'après-match. "Ils ont joué 17 matchs de plus que nous. C'est un groupe bien rodé".

Les Suédois étaient assez clairement inférieurs à leurs adversaires et pourtant, ils se sont procurés des occasions en profitant d'erreurs individuelles. "C'est une équipe qui est meilleure à domicile qu'à l'extérieur. Aujourd'hui, ils ont même joué sans attaquant. Le match aurait changé du tout au tout si nous avions marqué rapidement", estime Hasi, qui reconnaît que son équipe a eu des difficultés.

"Nous avons eu de la chance sur leurs deux grosses occasions. Et c'est vrai que nous avons baissé de rythme", regrette-t-il. "Nous n'avons pas encore les jambes pour 90 minutes, c'est actuellement impossible. Leur jeu est très physique et certains de nos joueurs ont rejoint le groupe assez tard". Ces soucis physiques expliquent la sortie étonnante de Nilson Angulo.

"Il était très bon mais était à bout au bout d'une heure. Certains ont eu du mal", reconnaît Besnik Hasi. "Ce ne sera pas facile la semaine prochaine, surtout sur gazon synthétique. Nous allons nous entraîner au moins une fois sur synthétique d'ici là".

Le coach du RSCA a également avoué que la défense anderlechtoise avait quelques soucis. "Avec Simic et Camara, nous aurions plus de puissance et de vitesse. Kana a fait un très bon match, mais on voit qu'il manque de vitesse. Je suis cependant très positif à son sujet, il a fait une très bonne préparation".