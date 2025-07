Mauvaise surprise pour Anderlecht : Besnik Hasi doit revoir ses plans

Besnik Hasi va devoir faire preuve de créativité en défense. Anderlecht devra se passer de Zoumana Keita (19 ans), blessé pour plusieurs mois.

Zoumana Keita, la nouvelle recrue d’Anderlecht, s’est blessé à l’entraînement. Le jeune défenseur s’était montré convaincant durant la préparation et pouvait espérer jouer face à BK Häcken.

Mais ses espoirs se sont envolés. Keita sera indisponible environ trois mois. Anderlecht l'a annoncé sur ses réseaux sociaux.

Un défenseur de plus à l’infirmerie

Cette blessure complique un peu plus la tâche de Besnik Hasi, en difficulté sur le plan défensif. Jan-Carlo Simic est blessé et il pourrait manquer les rencontres face à Westerlo et BK Häcken.

Autre recrue absente : Ilay Camara, blessé pour plusieurs semaines. Kilian Sardella manque aussi à l’appel. Contre le BK Häcken, Hasi avait aligné Angulo, N'Diaye, Hey et Maamar en défense.

Vu la situation, Anderlecht pourrait aller chercher un ou deux défenseurs centraux avant la fin du mercato. Pour l’instant, Hasi doit faire avec les moyens du bord… en espérant que ça ne s’aggrave pas.