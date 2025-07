"Je me donne 7 ou 7,5/10" : un joueur d'Anderlecht est satisfait de sa grande première

Seule nouvelle recrue alignée au coup d'envoi, Enric Llansana a confirmé qu'il était prêt à endosser un rôle de patron cette saison. L'Hispano-Néerlandais était satisfait de son match, et on peut le comprendre.

On a bien sûr pu dire et écrire que le RSC Anderlecht n'avait pas livré un grand match face au BK Häcken, mais une seule vérité compte : les Mauves ont gagné, et tout ce qui comptera sera la qualification. "Nous affrontions une équipe qui en était à son 16e match", rappelait Enric Llansana, déjà présent face à la presse après son premier match officiel.

"C'était notre premier match officiel. Ce qui comptait, c'était de gagner, et on l'a fait. Je suis aussi très content que nous ayions gardé le zéro, c'était important", continue le nouveau médian anderlechtois, qui ne ferme cependant pas les yeux sur quelques soucis côté Mauve. "C'est vrai qu'ils se sont procurés des occasions, il va falloir qu'on revoie ça, mais le fait est que nous avons gardé le zéro".

Llansana déjà indispensable ?

En seconde période, Anderlecht a parfois eu chaud, face à une équipe plus rodée. "Nous avons parlé de mettre plus de pression mais au fil du match, il fallait aussi rester compact pour ne pas prendre de gros risques. Nous allons là-bas avec une courte avance, mais une avance tout de même, qu'il faudra bien gérer", souligne Llansana.

L'Hispano-Néerlandais, à titre personnel, était satisfait de son match. "Je me donnerais un 7 ou un 7,5/10, oui", lance-t-il sans prétention. C'est la note que nous lui avons attribuée. "C'est un groupe au sein duquel il est agréable d'évoluer. Je me sens prêt à prendre des responsabilités, ça fait partie de mon jeu. Le plus difficile a été de prendre mes marques avec Yari, savoir quand coulisser, car nous devons nous adapter l'un à l'autre".

Désormais, Llansana va en tout cas devoir être prêt à enchaîner, car il semble déjà être indispensable. "Je n'ai aucun problème à jouer tous les 3 jours. On verra si je sais enchaîner toute la saison comme ça mais à l'heure actuelle, je me sens parfaitement bien", conclut-il avec le sourire.