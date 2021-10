Ligue des Nations : L'Espagne fait chuter l'Italie et file en finale !

Le final four de la deuxième édition de la Ligue des Nations de l'UEFA démarre ce soir, en Italie. Le champion d'Europe 2020, l'Italie accueille l'Espagne en demi-finale.

L'Italie retrouve l'Espagne qu'elle avait dominé en demi-finale lors du dernier championnat d'Europe (1-1, 4-2 tab) du côté de Wembley. Pour ce match, Roberto Mancini optait pour un 4-3-3 où figurent une surprise : Bastoni en défense centrale. Pour rappel, sept des 26 champions d’Europe sont blessés et absents : Alessandro Florenzi, Leonardo Spinazzolla, Gaetano Castrovilli, Andrea Belotti, Rafael Toloi, Matteo Pessina, Ciro Immobile. En face, Luis Enrique opte pour le même schéma. Unai Simon est toujours préféré à David de Gea au but. Au milieu, on retrouve la nouveauté Gavi.

La première occasion sera italienne. Emerson reprendra le ballon à Gavi et servira Chiesa devant la surface qui déclenchera et obligera Unai Simon à une envolée sur sa droite (5e). Mais l'Espagne glacera San Siro. Bien servi par Mikel Oyarzabal, Ferran Torres ouvrira le score d'une reprise hors de portée de Gianluigi Donnarumma (17e), 0-1. Deux minutes plus tard, Marcos Alonso décochera une frappe puissante qui glissera entre les gants de Gianluigi Donnarumma et qui sera sauvée par son poteau avant de voir Leonardo Bonucci dégager le ballon en catastrophe (19e).

Les locaux réagiront via une frappe de Federico Bernardeschi détournée par Unai Simon détournera sur son poteau (35e) et par le biais d'Insigne mais le ballon passera à côté (36e). L'Italie sera réduite à dix juste avant la pause. Leonardo Bonucci écopera d'un deuxième carton jaune pour avoir sauté coude en avant et percuté Sergio Busquets au niveau du cou (42e). Torres ira de son doublé d'une tête sublimement croisée (45e+2), 0-2.

En seconde période, Chiesa déclenchera une frappe surpuissante qui heurtera le montant droit, mais sera finalement hors-jeu (61e). Les visiteurs auront l'occasion de tuer la rencontre. Servi par Gavi dans la surface côté droit, Yeremi Pino déposera un centre à Mikel Oyarzabal qui placera une tête qui viendra mourir au ras du poteau (63e). En fin de rencontre, Marcos Alonso aura l'occasion de crucifier Gianluigi Donnarumma, mais le portier du PSG détournera le tir (78e). La Squadra continuera d'y croire et réduira le score. Federico Chiesa filera à toute vitesse et offrira un caviar à Lorenzo Pellegrini (83e), 1-2. Le score ne bougera plus, l'Espagne file en finale de la Ligue des Nations.