Leonardo Bonucci s'excuse après son expulsion face à l'Espagne

Il était le plus expérimenté des Italiens sur la pelouse ce mercredi, mais a été expulsé avant même la mi-temps. Leonardo Bonucci a fait son mea culpa.

Averti pour protestation dès la 31e minute, Leonardo Bonucci a pu rentrer aux vestiaires juste avant ses équipiers, expulsé peu de temps avant la mi-temps pour un coude levé sur le visage de Sergio Busquets. Une exclusion peut-être sévère, mais qui reste difficilement excusable au vu de l'expérience du défenseur de la Juventus. L'Italie, déjà menée, n'est ensuite pas parvenue à revenir dans le match, en infériorité numérique.

"Je suis plus furieux que vous, et en particulier contre moi-même. Je m'excuse et vous demande pardon", a écrit Bonucci via son compte Instagram. "Mais cette Italie se relèvera et sera plus forte que jamais !".