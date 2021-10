Luis Enrique fier de ses joueurs : "Ils ont été géniaux"

Ce mercredi soir, l'Espagne a fait chuter l'Italie en demi-finale de la Ligue des nations (1-2).

Luis Enrique, le sélectionneur de l'Espagne, a rendu un bel hommage à ses joueurs après la victoire contre l'Italie en demi-finale de la Ligue des nations. "Tout s'est bien passé, avec deux belles équipes, même si on n'a jamais vraiment pu tuer le match. Nous avons créé beaucoup de danger, on a bien pressé", a souligné le technicien espagnol avant de poursuivre.

"Je suis très content. Ils ont été géniaux alors qu'ils ont fait un entraînement et demi ensemble. On est ambitieux, on veut jouer notre jeu coûte que coûte. J'ai 40 ou 50 joueurs qui pourraient mourir sur le terrain. Gavi ? C'est presque irréel. Il joue comme s'il était dans son jardin. Il est l'avenir de notre équipe."