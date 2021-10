En plus de la finale, l'Espagne détient un nouveau trophée

Battre l'Italie n'était pas une mince affaire, et cette victoire permet à l'Espagne de détenir à nouveau un trophée ... virtuel.

Depuis ce mercredi soir, l'Espagne détient donc le bâton de Nasazzi. Le "Bâton de Nasazzi" est un trophée virtuel créé à l'issue de la première Coupe du monde en 1930. Il a été attribué au vainqueur, l'Uruguay, et pris le nom de son capitaine, José Nasazzi. Depuis, le trophée se transmet d'équipe en équipe selon un règlement fixe. Il est récupéré par la sélection qui défait son possesseur en match officiel au cours des 90 minutes de temps réglementaire. La prolongation et les tirs au but ne comptent pas.

Avec de telles conditions, le Bâton a connu un incroyable parcours depuis sa création, multipliant les changements de mains au gré des résultats de ses détenteurs. On le retrouve par exemple en Allemagne en 1941, dans les Antilles néerlandaises, pendant 4 jours en 1963, en France à plusieurs reprises (1982, 2001, etc.)... et donc en Italie jusqu'hier soir. Invaincue depuis 31 matchs, la Nazionale a longtemps conservé le trophée arraché à la Pologne en novembre 2020.

Depuis ce mercredi, il appartient donc désormais à l'Espagne. C'est la huitième fois de leur histoire que les Ibériques l'ont en leur possession. La dernière fois, c'était en 2012, lors de la finale de l'Euro. Ils avaient battu l'Italie et l'avaient conservé 364 jours avant d'être battus par le Brésil. En cas de qualification pour le finale, les Diables Rouges pourraient alors retrouver ce trophée qu'ils ont eu pour la dernière fois pendant 13 jours durant la Coupe du Monde 2014. Il avait été pris à la Russie avant d'être rendu à l'Argentine.