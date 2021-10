Roberto Mancini évoque le tournant de la rencontre : "Parfois ça se passe comme ça"

Très largement dominée, l'Italie a été logiquement éliminée par l'Espagne (1-2) ce mercredi en demi-finale de la Ligue des Nations. La Nazionale restait sur 37 matchs sans défaite.

Le sélectionneur italien Roberto Mancini a regretté le carton rouge de Leonardo Bonucci en fin de première période, juste avant le second but espagnol.

"Parfois ça se passe comme ça, les matchs se décident sur des faits de jeu. A la mi-temps, il y aurait pu y avoir 1-1 tranquillement. Ils jouent très bien techniquement. C'est dommage de ne pas être restés à onze, on a fait une erreur qui ne peut pas se faire à ce niveau. Je n'ai pas vu l'action, mais ça ne change rien. Il faut faire attention quand on a déjà un carton jaune. En seconde période, on a quand même réussi à marquer un but et à ne pas subir, félicitations malgré tout aux joueurs", a déclaré le technicien transalpin à la Rai.