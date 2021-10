Qui est Gavi, le nouveau petit prodige espagnol?

Il a illuminé la rencontre Espagne - Italie de toute sa classe... à seulement 17 ans.

Le prodige de Barcelone Gavi est devenu le plus jeune joueur à avoir joué dans un international senior espagnol après avoir été choisi par le manager Luis Enrique pour commencer le match de demi-finale de l’UEFA Nations League avec l’Italie.

Jusqu'ici, le milieu de terrain central de 17 ans a été l’un des rares points positifs d’une saison par ailleurs décevante pour Barcelone et il a été appelé par surprise dans l’équipe espagnole d’octobre pour la phase finale de l’UEFA Nations League.

Gavi a été titularisé ce mercredi aux côtés de son coéquipier du Barca Sergio Busquets et de Koke de l’Atletico Madrid dans un milieu de terrain à trois pour affronter les champions d’Europe en titre.

Son coéquipier barcelonais Pedri, blessé et absent pour cette compétition, a laissé une porte ouverte à son collègue produit de La Masia. À 17 ans et 62 jours, il est le plus jeune homme à avoir enfilé le maillot de l’Espagne, battant un record précédemment établi par Angel Zubieta en 1936.

Gavi est au club de Barcelone depuis l’âge de 11 ans, après avoir été recruté initialement dans les équipes de jeunes du Real Betis. Sa marche à travers l’académie catalane a depuis été vertigineuse, puisqu’il a signé son premier contrat professionnel en septembre 2020 et un an plus tard, quelques semaines seulement après son 17e anniversaire, a reçu sa chance en équipe première, en Liga, contre Getafe le 29 août dernier.

À ce jour, Gavi a fait sept apparitions pour Barcelone dans toutes les compétitions, dont quatre sortant du banc. Voilà un jeune joueur qui devrait donner un peu de baume au coeur aux supporters catalans dans cette saison morose.