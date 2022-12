Les mots de Son après l'élimination face au Brésil : "Nous avons rendu cette Coupe du monde inoubliable"

Malgré la gifle reçue face au Brésil (4-1), le capitaine de la Corée du Sud n'oubliait le magnifique parcours réalisé.

"Nous avons fait de notre mieux, mais c'était un match extrêmement difficile", a déclaré Heung-Min Son après la défaite. "Tous les joueurs se sont battus avec fierté pour en arriver là. Je n'ai aucun doute sur leur dévouement et leur abnégation."

Bien entendu, les supporters voulaient que leurs idoles aillent le plus loin possible et tentent de surpasser le record de cette 3e place en 2002. "Je ne peux que m'excuser auprès des fans que nous n'avons pas été à la hauteur de leurs attentes", s'est exprimé Son. "J'espère qu'ils pourront comprendre notre situation. Tout le monde a fait tout ce qu'il pouvait pour préparer ce match."

Le capitaine coréen n'oublie cependant pas ce fabuleux parcours et cette victoire en poules face au Portugal. "Avant la Coupe du monde, j'ai dit que je voulais la rendre inoubliable. L'équipe et les supporters ont rendu cette Coupe du Monde inoubliable."

Un mot également sur le sélectionneur Paulo Bento, qui a démissionné après la défaite face au Brésil. "Je n'ai jamais douté de ses choix tactiques. Beaucoup de gens avaient des réserves sur son arrivée, mais ils nous ont tous applaudis lors de cette Coupe du monde. Je ne sais comment le remercier. Ce fut un moment fantastique, une expérience fantastique. J'ai appris beaucoup de lui. Ça me fait mal de le voir partir."