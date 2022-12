Neymar revient sur sa blessure : "J'ai pleuré toute la nuit"

Le numéro 10 du Brésil a retrouvé les terrains de la Coupe du monde lors d'une victoire éclatante face à la Corée du Sud (4-1), après s'être blessé en ouverture face à la Serbie.

"J'ai eu très peur, parce que je croyais vraiment en moi après mon bon début de saison", s'est confié Neymar à propos de sa blessure à la cheville qui lui a fait manquer les deux matchs de poules restants. "Se blesser comme ça, c'était très douloureux. J'ai pleuré toute la nuit d'après, mais tout s'est bien passé au final."

Le Ney a fêté en bonne et due forme son retour aux affaires, en marquant sur penalty le deuxième buts des siens. Il devient ainsi le troisième joueur brésilien de l'histoire à marquer lors de trois Coupes du monde différentes. "C'est une grande fierté d'atteindre des records que je n'aurais jamais imaginés", a reconnu Neymar.

Lors de ses deux premières Coupes du monde disputées avec la Selecao, le joueur a connu de grandes désillusions, avec une défaite 1-7 en demi-finale face à l'Allemagne à domicile, en 2014, et une élimination en 2018 en quarts, face à la Belgique. Cette fois, il sent que lui et ses coéquipiers peuvent aller au bout et gagner un premier titre mondial depuis 20 ans. "Cette fois c'est le moment d'aller plus loin. On rêve du titre, bien sûr, mais il faut y aller pas à pas. Il reste trois matches, nous sommes prêts et concentrés pour remporter ce trophée."