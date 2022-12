Roy Keane tacle les Brésiliens : "Je n'aime pas ça"

Lors du large succès face à la Corée du Sud (4-1) en huitième de finale du Mondial 2022, les Brésiliens ont fêté leurs buts en dansant.

L’ancien milieu de Manchester United Roy Keane a été agacé par les danses brésiliennes. "Je n'ai jamais vu autant de danse. Je n'arrive pas à y croire. Je n'aime pas ça. Les gens disent que c'est leur culture mais je pense que c'est un manque de respect envers l'adversaire. Il y a eu 4 buts et ils le font à chaque fois. Je me fiche de la première danse. C'est celle d'après, et le coach qui participe. Ça ne me plaît pas. Je ne pense pas que ce soit bon", a critiqué le consultant d’ITV Football.