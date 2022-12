Longue absence pour Gabriel Jesus et catastrophe pour Arsenal

Gabriel Jesus a dû quitter la sélection brésilienne, blessé. Et son absence ne se limitera pas au Mondial...

Catastrophe pour Gabriel Jesus (25 ans) : l'attaquant d'Arsenal, qui a dû quitter la Seleçao et le Qatar, souffre d'une lourde blessure au genou et va devoir passer sur le billard. Le diagnostic est plus grave qu'attendu et selon le Telegraph, il manquera plusieurs mois de compétition.