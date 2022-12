Neymar fait aussi bien que Pelé et Ronaldo

De retour sur les terrains après une blessure à le cheville droite, l'attaquant du Paris Saint-Germain a ouvert son compteur contre la Corée du Sud (4-1), ce lundi, lors des huitièmes de finale de la Coupe du monde au Qatar.

Neymar (30 ans, 123 sélections et 76 buts) est devenu le troisième joueur brésilien à marquer lors de trois éditions différentes (7 buts en 2014, 2018, 2022) de la plus prestigieuse des compétitions après Pelé (12 buts en 1958, 1962, 1970) et Ronaldo (15 buts en 1998, 2002, 2006).

Avec ce but, l'attaquant du PSG est d'ailleurs revenu à une seule longueur de Pelé (77 buts) au classement des meilleurs réalisateurs de la Seleção.