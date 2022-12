Tensions au Portugal ? "Ronaldo énervé ? Comme toute l'équipe !"

Cristiano Ronaldo a paru très mécontent de sortir à la 65e minute de Corée du Sud-Portugal. Mais Fernando Santos a écarté l'idée de tensions dans le groupe.

Déjà cantonné au banc une bonne partie de la saison avec Manchester United, Cristiano Ronaldo est sorti bien trop tôt à son goût aujourd'hui contre la Corée du Sud. Dès la 65e minute d'un match très moyen du Portugal, CR7 cédait sa place à Andre Silva. Il semblait pour le coup assez mécontent. Mais Fernando Santos évacue le sujet : "Ronaldo n'était pas le seul énervé, toute l'équipe l'était. Cristiano Ronaldo était énervé parce qu'un joueur sud-coréen lui demandait de quitter le terrain plus vite", explique le sélectionneur portugais en conférence de presse.

La Corée du Sud devait en effet pousser et l'emporter pour se qualifier. "Pepe s'en est même mêlé parce que ce joueur sud-coréen insultait Ronaldo pour qu'il sorte plus vite", ajoute Santos. Cristiano Ronaldo semblait cependant bien sombre sur le banc, et encore plus au fil du match, quand la Corée du Sud finira par l'emporter 2-1.