Heung-Min Son savoure : "Les six minutes les plus longues de ma vie"

Le capitaine coréen a offert l'assist sur le but de la victoire face au Portugal.

A la 90e minute de jeu, Son est parti dans une chevauchée folle et a assisté Hwang Hee-Chan d'une passe tranchante. Grâce à cette victoire in extremis, les Sud-Coréens étaient virtuellement qualifiés pour les huitièmes de finale, mais devaient attendre le résultat de Ghana-Uruguay, l'autre rencontre du groupe, pour exulter.

Après des minutes insoutenables, les Guerriers Taeguk et leurs supporters ont pu laisser sortir leur joie, la victoire de l'Uruguay sur le Ghana (2-0) ne changeant pas la donne - les Uruguayens auraient dû marquer un but de plus pour se qualifier. "Ça a été les six minutes les plus longues de ma vie", a déclaré Heung-Min Son, logiquement ému. "On attendait simplement, mais ça a été une longue attente."

"J'ai dit : ''Même si l'Uruguay marque un but de plus, je suis très fier de cette équipe et très heureux que vous ayez tout donné et on verra ce qui va se passer'."

La Corée du Sud affrontera le Brésil en huitièmes de finale ce lundi.