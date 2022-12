Granit Xhaka se chauffe avec les joueurs de la Serbie : quand la politique se mêle au sport

Les esprits se sont échauffés en fin de match lors de la victoire de la Suisse face à la Serbie (3-2).

Alors que les minutes s'engrènaient et que la Serbie se faisait éliminer du Mondial, une échauffourée a éclaté entre Milenkovic et Granit Xhaka. Les deux joueurs en sont venus aux mains, et plusieurs Serbes se sont rués vers Xhaka. Vanja Milinkovic-Savic, le gardien de la Serbie, a même attrapé le capitaine de la Nati par le cou. Plusieurs sources mentionnent des insultes proférées par Xhaka, lui qui s'est attrapé les parties génitales ensuite en guise de provocation.

Après la rencontre, différents acteurs ont pourtant calmé le jeu. "Il y a eu des insultes. Ça fait partie du foot", a déclaré Breel Embolo. "Parfois, la tension monte et peut-être que des choses méchantes sont dites et peuvent conduire à certains comportements. Mais ce n'est rien de spécial, c'est normal dans ce genre de match", a expliqué Dragan Stojkovic, le sélectionneur de la Serbie.

"C'était un match avec beaucoup d'émotions, c'est le football. Tout a été juste. Maintenant, nous voulons nous concentrer sur le football", a rassuré Xhaka. Pourtant, les tensions entre lui et l'équipe nationale dee Serbie dépassent le cadre même du sport. Xhaka est en effet né de parents kosovars, d'origine albanaise. On connait le contexte historique et les tensions subsistant entre la Serbie et le Kosovo, pays à forte composition albanaise et terre de conflits internationaux sanglants durant de longues années.

En 2018, lors de leur victoire face à la Serbie, Xhaka et Shaqiri - tous deux partageant les mêmes origines - avaient célébré en faisant le signe d'un aigle, symbole de l'Albanie.