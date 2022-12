🎥 Le superbe but de Freuler qui qualifie la Suisse

La NATI a pris le dessus sur la Serbie dans un match sous tension.

La Suisse et la Serbie ont offert deux visages bien différents ce vendredi soir. il y a d'abord eu un festival de buts, avant des mauvais gestes et des choses que personne n'a envie de voir sur un terrain de football.

Par contre, on a envie de voir encore et encore des buts comme celui du 3-2 : Embolo joue en pivot et remise à Shaqiri qui pique son ballon au-dessus de la défense. Vargas dévie d'une aile de pigeon pour Freuler qui conclut du gauche