Un nouveau coup sur la tête pour Seraing, une nouvelle victoire pour le Cercle

Le Cercle de Bruges confirme et enchaîne! Les Brugeois ont donné la leçon à Seraing (2-0) dans un match capital de bas de tableau et grimpent à la douzième place. Les Métallos sont dans le dur dans le bas de tableau.

Duel de bas de classement pour lancer la 19e journée de championnat, mardi soir, au Jan Breydel. Le Cercle de Bruges et Seraing pointaient en effet aux 15e et 16e rangs avec le même nombre de points (19) au coup d'envoi de la rencontre. Il y avait donc un coup à jouer pour les Brugeois, qui restaient sur trois victoires consécutives, comme pour les Sérésiens qui voulaient faire oublier la claque subie contre Anderlecht, samedi soir.

Et c'est Seraing qui a amené le danger en premier dans le rectangle adverse. La frappe de Georges Mikautadze était déviée et passait à côté. Dans la foulée, le Cercle de Bruges répondait sur phase arrêtée, avec un coup de tête d'Edgaras Utkus, le ballon filait à quelques centimètres du poteau gauche de Guillaume Dietsch. La première frappe cadrée partait du pied droit de Robbe Decostere quelques minutes plus tard, mais ne posait aucun problème au portier des Métallos.

L'erreur de Dietsch, le coup de génie d'Hotic

C'est finalement à la 20e minute de jeu que le Cercle va ouvrir le score. Après une sortie et un dégagement manqués de Guillaume Dietsch, Dino Hotic, à 35 mètres du but, envoyait directement et magnifiquement le ballon au fond de la cage sérésienne. Un coup sur la tête qui a bien failli être rapidement suivi d'un deuxième pour les Métallos. Sans une superbe parade de Dietsch, Jesper Daland aurait en effet doublé la mise de la tête dans la foulée.

Dominés et touchés au moral, les Métallos ont eu bien du mal à se remettre de ce but d'ouverture. À l'exception d'un tir à distance de Georges Mikautadze, trop tendre pour inquiéter Didillon, il n'ont d'ailleurs pas eu d'autres occasions à se mettre sous la dent avant la pause. Et c'est même le Cercle qui a doublé la mise, grâce à une demi-volée de Leonardo Da Silva Lopes à la 45e minute.

Dans les cordes, les Métallos devaient réagir rapidement en seconde période, ils auraient pu réduire le score dès le retour des vestiaires, mais le ballon piqué de Georges Mikautadze échouait au-dessus de la cage brugeoise.

L'annonce d'une meilleure deuxième période des hommes de Jordi Condom, qui ont dominé le second acte, mais qui ont manqué de précision pour réellement inquiéter la défense du Cercle, plutôt bien en place.

Plus concret, plus réaliste et tout simplement plus fort, le Cercle de Bruges dispose donc logiquement de Seraing et poursuit sa remontée au classement. Ca se corse en revanche pour les Métallos, 16es, qui pourraient glisser à la 17e et avant-dernière place si Zulte Waregem s'impose contre l'Union.