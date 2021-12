Un 12 sur 12 à "savourer" pour Thomas Didillon et le Cercle

En s'imposant contre Seraing, les Groen en Zwart ont prolongé leur belle série et fait une opération en or dans la course au maintien.

Même si les Brugeois ont faibli en deuxième période, ils ont globalement dominé des Métallos pas assez inspirés. "Il y avait de la fatigue en fin de match, mais je pense que la victoire est amplement méritée. On a fait un gros match défensivement et on a été très bon dans le pressing", analyse Thomas Didillon.

Et le Cercle emmagasine une quatrième victoire consécutive et poursuit sa remontée au classement: les Brugeois sont désormais douzièmes et ont fait le trou par rapport à la zone rouge. "Le résultat était très important, on savait que ce match pouvait être un tournant. 12 sur 12, c'est une réelle performance et il faut la savourer", conclut le portier du Cercle.