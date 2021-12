🎥 Le "but de génie" de Dino Hotic vu par Guillaume Dietsch: "La prochaine fois, je la mets en tribune"

Une relance manquée, une finition géniale: retour sur le but qui a lancé le Cercle et plombé Seraing, mardi soir.

Dans un match capital, les Métallos ont été éclipsés par des Brugeois plus solides et plus consistants. Avec un but, sans doute évitable, pour ouvrir la voie au Cercle en début de match.

Guillaume Dietsch avait pourtant réussi sa sortie, avant de donner maladroitement le ballon à Dino Hotic, qui a fait le reste. "Je sors, puis le ballon monte, je ne vois pas trop qui est autour de moi, j'essaye de la dégager... Mais ça arrive chez Hotic qui met un but de génie. La prochaine fois, je la mettrai en tribune directement", analyse-t-il au micro d'Eleven Sports.

Mais ce serait trompeur de réduire la défaite sérésienne à ce seul fait de match. "On n'a pas vraiment joué au foot comme on sait le faire. On a pas réussi à poser notre jeu et ça nous a mis dedans", regrette Guillaume Dietsch.