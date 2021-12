Bruges déroule en seconde période et étrille OHL

Après une première mi-temps qui aurait pu tourner à l'avantage des Louvanistes au vu du nombre d'occasions, le Club de Bruges a livré une seconde période bien plus solide et consistante.

Le Club de Bruges s'est fait plaisir ce mercredi. En déplacement du côté d'OHL, les Brugeois n'ont pas fait dans la dentelle et se sont imposés sur le score de 1-4. Pourtant, tout n'a pas été évident pour les Blauw & Zwart qui ont été malmenés par les Louvanistes en première période.

Dès le début, OHL prend le jeu à son compte en se montrant plusieurs fois dangereux dans le rectangle. La première grosse occasion viendra des pieds de Maertens à la 13e minute. Bien lancé dans la profondeur, le joueur louvaniste tentait sa chance mais c'était sans compter sur un très bel arrêt de Mignolet. A la 20e minute, une phase litigieuse se produit dans le rectangle brugeois. Sobol semble dévier le ballon de la main de manière volontaire. Cependant, monsieur Visser ne bronchera pas, tout comme la VAR qui n'interviendra jamais. Cette phase ne sembla malgré tout pas calmer les ardeurs louvanistes. Cinq minutes plus tard, Schrijvers voyait sa belle frappe effleurer le poteau de la cage brugeoise.

Alors que l'on s'attendait à voir OHL confirmer sa domination grâce à un but, c'est finalement les Brugeois, via Lang, qui ouvriront le score sur une frappe puissante à ras-de-terre. Peu avant la demi-heure, les Blauw & Zwart auraient même pu doubler la mise si la tête de Hendry n'était pas venue s'échouer sur la latte d'OHL. Sans se montrer chatoyant dans son jeu, Bruges retournait aux vestiaires avec une avance d'un but à la pause.

© photonews

La seconde période fut beaucoup moins disputée que la première. Après un quinze minutes sans occasions, la bande à Clement décidait de mettre la deuxième vitesse. A la 67e, De Ketelaere doublait la mise suite à une frappe puissante dans le petit filet louvaniste. Quatre minutes plus tard, Vormer, très bien servi par Lang, n'avait plus qu'à placer sa tête pour inscrire le troisième but de la soirée avant que De Ketelaere n'inscrive un doublé peu avant l'entame du dernier quart d'heure. A cinq minutes du terme, Maertens (un des joueurs louvanistes le plus en vue) sauvait l'honneur des siens sur une belle frappe croisée imparable pour Mignolet.

Avec cette victoire, Bruges compte 39 unités et reste à quatre longueurs du leader unioniste. De son côté, OHL stagne à la 14e place avec 20 points.