📷 Plus de peur que de mal pour Rúnarsson suite à sa collision avec Noa Lang

Rúnarsson a été recousu suite à cette blessure à la tête, mais n'a pas souffert de lésions cérébrales et a pu quitter l'hôpital immédiatement.

L'Islandais a partagé une photo de sa blessure avec le message : "Avant même que vous ne le sachiez, je suis de retour."

Ce matin, le gardien ne s'est pas entraîné avec le groupe par précaution. Demain, le staff médical d'OHL évaluera l'état de l'Islandais.

Runar Alex Runarsson has been rushed to hospital after a horrific on-pitch collision.



He raced out to gather a through ball, but collided with the knee of onrushing Brugge striker Noa Lang. pic.twitter.com/8l1glRcp63