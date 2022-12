Une défaite qui ne change rien pour le Brésil, le Cameroun sort la tête haute

La qualification déjà en poche, c'est avec une équipe bis que le Brésil a entamé son dernier match de poules contre le Cameroun. Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli, Fabinho ou encore Ederson en ont notamment profité pour engranger du temps de jeu. En face, pas question de tournante puisque le Cameroun devait gagner pour espérer se qualifier.

Sans grande surprise, c'est pourtant bien le Brésil qui a pris le jeu à son compte, sans parvenir vraiment à se montrer dangereux en début de match. À l'exception d'une reprise de la tête de Gabriel Martinelli au quart d'heure, sur laquelle Devis Epassy effectuait une jolie parade.

Dominé pendant toute la première période, le Cameroun passera pourtant tout près de l'ouverture du score juste avant la pause, sur un coup de tête de Bryan Mbeumo. Mais Ederson s'est envolé et a détourné le ballon.

En seconde période, les Lions Indomptables devaient tenter quelque chose et c'est le capitaine Vincent Aboubakar qui a montré le chemin. Sa frappe à la retourne a échoué juste à côté de la cible. Mais ensuite, le Brésil est passé au-dessus de son adversaire du jour.

Martinelli et Marquinhos sont notamment passés tout près d'ouvrir le score à l'heure de jeu, mais Epassy a repoussé leurs tentatives. En fin de match, le Cameroun a tout donné pour ouvrir le score. La frappe de Ntcham a été facilement captée par Ederson et la tentative à distance d'Aboubakar a été déviée.

C'est finalement dans les arrêts de jeu que les Lions Indomptables trouvent l'ouverture. Grâce à un coup de tête de l'inévitable Vincent Aboubakar qui a enlevé son maillot, reçu un second carton jaune et a été exclu.

Une exclusion qui n'aura pas la moindre conséquence: l'aventure s'arrête là pour le Cameroun au Qatar, le Brésil conserve sa première place et affrontera la Corée du Sud en huitième de finale.

VINCENT ABOUBAKAR IS THE FIRST PLAYER TO SCORE AGAINST BRAZIL AT THE WORLD CUP 😤 pic.twitter.com/fNKKSZEjOf