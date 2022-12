Neymar toujours incertain

L'état de santé de la star brésilienne suscite de nombreuses interrogations.

Blessé à la cheville lors du match contre la Serbie, Neymar a débuté un programme de soins. Le but était clair : revenir le plus vite possible dans la compétition. La star de la Selecao n'a, comme prévu, pas disputé les deux autres matchs de poules, face au Cameroun et la Suisse.

Alors que le Brésil affronte la Corée du Sud ce lundi, les nouvelles vont entre optimisme et incertitude. Le joueur du PSG pourrait rejouer, mais précipiter les choses ferait grandir le risque de rechute, ce qui serait catastrophique pour les Auriverde.

Neymar devrait bel et bien reprendre les entraînements ce samedi, a communiqué le médecin de la sélection, Rodrigo Lasmar. Ce qui ne garantit rien pour les huitièmes de finale.

Le Brésil n'est pas épargné par les blessures, notamment concernant Alex Sandro ou Danilo. Après la défaite face au Cameroun, Gabriel Jesus et Alex Telles seraient forfaits pour le reste de la compétition.