L'Antwerp fait de nouveau chuter Genk à la Cegeka Arena

Ce dimanche après-midi (13h30), Genk recevait l'Antwerp lors de la 25ème journée de Jupiler Pro League.

Wouter Vrancken ne faisait aucun changement dans son onze de départ. Sor et Arokodare, les deux buteurs limbourgeois la semaine dernière, étaient sur le banc. Du côté de l'Antwerp, Mark van Bommel devait se passer des services de Muja (blessé) et de Stengs, toujours suspendu. Bataille débutait sur le banc tandis qu'Avila et Kerk étaient alignés d'entrée de jeu.

© photonews

La première période était de qualité à la Cegeka Arena entre deux formations bien organisées et appliquées. Le premier tir cadré était signé Paintsil, mais le ballon était capté par Butez (15e). L'international ghanéen mettait ensuite dans le vent Avila sur le côté droit avant de décocher une frappe puissante sur le poteau adverse (22e). Une période d'accalmie survenait ensuite avant de voir Genk effectuer des assauts avant la pause et passer pas loin de l'ouverture du score, mais Janssen effectuait un sauvetage devant la ligne sur une tête d'Heynen (44e). Le score restait vierge et nul à la mi-temps.

© photonews

Et c'est l'Antwerp qui prenait les commandes de la rencontre. Avila mettait Kerk sur orbite avec une magnifique transversale. Le Néerlandais ajustait ensuite Vandevoordt (57e), 0-1.

© photonews

Genk enclenchait ensuite la seconde pour revenir au score et exerçait une grosse pression sur le Great Old. En fin de rencontre, le matricule 1 était proche de doubler la mise et de tuer la rencontre sur une contre-attaque. Bataille remisait sur Scott qui poussait Vandevoordt à la parade (83e). Dans les derniers instants de la rencontre, Heynen voyait sa reprise de la tête aller s'écraser sur la barre transversale de Butez (90e+3).

Après sa victoire en Coupe de Belgique, l'Antwerp a remis ça en championnat en prenant les trois points à la Cegeka Arena. Le Great Old conforte sa troisième place avec 50 points et revient à six longueurs de l'Union, deuxième au classement. Genk reste leader de D1A avec 62 unités au compteur.

Genk : Vandevoordt, Muñoz, Cuesta, McKenzie, Arteaga (Castro 88e), Trésor, Heynen, El Khannous (Sor 66e), Hrošovský, Paintsil (Preciado 82e), Samatta (Arokodare 66e)



Antwerp : Butez, De Laet, Alderweireld, Pacho, Avila, Kerk (Bataille 65e), Vermeeren, Ekkelenkamp, Keita, Balikwisha (Scott 76e), Janssen

Arbitre : Bram Van Driessche

Avertissement : Munoz (26e), Arteaga (63e) ; Pacho (30e), Janssen (81e), De Laet (90e+1)

But : Kerk (57e)