Van Bommel honnête : "Ce n'était pas beau à voir, Genk était meilleur"

L'Antwerp a fait chuter Genk (0-1) à la Cegeka Arena ce dimanche après-midi lors de la 25ème journée de Jupiler Pro League.

"C'était un match trépidant, excitant, avec beaucoup de tension sur le terrain et cela fait partie d'un match de haut niveau. Même Wouter (Vrancken) et moi, qui restons toujours calmes, nous explosons parfois à ce moment-là. Alors vous savez qu'il y a beaucoup de choses sur le terrain", explique Mark Van Bommel lors de la conférence de presse.

Genk était la meilleure équipe, l'entraîneur anversois l'admet également. "Ce n'était pas joli et Genk était meilleur. Mais nous nous sommes battus pour chaque mètre. Genk a eu quelques opportunités mais peu de réelles occasions. Ils ont tellement de qualité en attaque qu'il est difficile de les contrôler. Puis, heureusement, nous avons pris l'avantage et avons eu un peu plus de contrôle", ajoute-t-il.

En toute fin du match, Genk a failli égaliser mais la tête de Heynen heurtait la barre transversale. "Alors vous n'avez rien à dire. Maintenant, on ne peut qu'être heureux de la victoire et de la façon dont nous nous sommes battus", conclut l'entraîneur anversois.