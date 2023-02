Pas de but mais des éloges pour Janssen : "C'est un attaquant irritant sur le terrain"

Officiellement, Paul Onuachu l'est toujours, mais peut-être que Vincent Janssen dépassera bientôt l'ancien attaquant du Racing Genk en tant que meilleur buteur de la Jupiler Pro League. Contre Genk, Janssen n'a pas réussi à marquer, mais a disputé un match exceptionnel.

Pendant ses premières semaines à Anvers, Vincent Janssen a eu du mal à s'imposer en tant qu'attaquant numéro 1 du Great Old, mais ces dernières semaines, il a montré à maintes reprises qu'il était important, même lorsqu'il ne pouvait pas marquer.

L'entraîneur Mark Van Bommel ne tarit pas d'éloges au sujet de son buteur. "Un attaquant très irritant. C'est un attaquant qui n'est pas naturel. Il y a des attaquants qui se contentent d'attendre le ballon, mais il est vraiment difficile de jouer contre lui. Il peut plonger à ras de terre, frapper des deux pieds, garder le ballon au loin..... Allez comprendre. Je suis heureux qu'il joue avec nous", s'est félicité Van Bommel.

"Faire sa part"

Janssen était content après le succès glané à Genk. "Ça ne me dérange pas de faire ma part pour venir chercher les ballons en profondeur. Tout le monde travaille dur les uns pour les autres et c'est là que réside notre force. Nous combinons la qualité que nous avons avec beaucoup de force de travail et si nous continuons à faire cela, beaucoup de choses sont encore possibles cette saison", a conclu Janssen plein d'espoir.