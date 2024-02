Anderlecht laisse ses poursuivants loin derrière !

Anderlecht n'a pas raté l'occasion en or du week-end : celle de s'installer confortablement à la seconde place, loin devant Bruges et Gand. Les Mauve & Blanc ont cependant eu très chaud.

Alors que Bruges a enfin trébuché et que l'Union semble inarrêtable, les enjeux étaient énormes entre Anderlecht et La Gantoise ce dimanche. Les Mauve & Blanc ne se sont pas faits prier : ils ont pris les trois points (1-0).

Pendant un certain temps cependant, il aura été difficile de croire que ces deux équipes sont parmi les meilleures de Belgique derrière l'Union Saint-Gilloise. Anderlecht a le mérite de commencer pied au plancher : Stroeykens frappe rapidement au but (4e), Schmidt doit boxer un coup-franc vicieux (6e) et Luis Vazquez, titulaire surprise, pèse sur la défense. Bien vite, le rythme retombe. La Gantoise s'installe dans le camp adverse, et si Vertonghen est impassable, les relances anderlechtoises sont imprécises.

Les choses vont s'emballer après la demi-heure. Hazard, Dreyer et Vazquez combinent bien mais font les mauvais choix ; un centre de Hazard trouve enfin Luis Vazquez qui alerte Schmidt (36e). Tissoudali répond d'une frappe sèche à côté après une perte de balle plein axe (36e) ; Thorgan Hazard, encore lui, frôle le poteau (38e). C'est au final Watanabe, titulaire alors qu'il a atterri quelques heures plus tôt à Zaventem (lire ici), qui fait l'erreur fatale : faute sur Stroeykens et penalty que transforme Anders Dreyer (45e+1, 1-0).

Le RSC Anderlecht sera globalement la meilleure équipe en seconde période : Kasper Schmeichel n'a jamais à s'employer même lors des remontées de balle intéressantes de Tissoudali ou Yokota, qui ne débouchent sur rien. N'était-ce la maladresse de Luis Vazquez, le break aurait même pu être fait, à la 59e ou la 67e minute.

La frayeur signée De Sart

Rien n'y fera, ce qui donnera lieu à quelques frayeurs pour la défense Mauve. Mais heureusement pour Patris ou Rits, Laurent Depoitre et même Tarik Tissoudali ne sont plus les joueurs qu'ils étaient... et Hein Vanhaezebrouck, dont la ligne offensive a été décapitée, n'estime visiblement pas encore son renfort Momodou Sonko prêt à être lancé.

La seule grosse frayeur, elle aura lieu en toute fin de match : après un arrêt sensationnel de Schmeichel sur une frappe de Gandelman, Julien De Sart, meilleur Buffalo sur la pelouse, envoie une frappe puissante au fond des filets. Il y avait cependant une faute au départ du corner, signale le VAR, qui sauve le RSCA (90e). Les trois points sont dans la poche, et font beaucoup de bien !