Anderlecht est prévenu : le Club de Bruges s'impose face à La Gantoise et se prépare de la meilleure des manières pour la finale de la Coupe de Belgique !

Le Club de Bruges s'est fait peur en première période, mais est finalement bien revenu face à La Gantoise (4-1) ! Les Blauw en Zwart prennent la tête des Champions' Play-offs en attendant le match de l'Union SG face à Genk ce samedi.

Le Club de Bruges disputera ce dimanche la finale de la Coupe de Belgique face à Anderlecht. Il n'était cependant pas question pour Nicky Hayen de faire tourner son effectif dans le Derby des Flandres de cet après-midi, comme ont pu le faire les Mauves en ce jour férié face à l'Antwerp. Les Blauw en Zwart devaient absolument s'imposer pour aller chercher la première place en attendant le match de l'Union Saint-Gilloise face à Genk ce samedi.

Simon Mignolet, blessé, était remplacé par Nordin Jackers, et Raphael Onyedika, suspendu, par Hugo Vetlesen. Ces choix étaient donc forcés, la seule petite surprise étant la titularisation de Romeo Vermant à la place de Ferran Jutglà, laissé au repos. À noter le retour de Gustaf Nilsson sur le banc brugeois. Après la défaite 0-1 contre Anderlecht, seuls 2 changements étaient à signaler côté Buffalo : Matisse Samoise et Leonardo Da Silva Lopes, suspendus, étaient remplacés par Omri Gandelman et Noah Fadiga.

Le Club de Bruges commençait fort

Dès le début de la rencontre, ce sont les Blauw en Zwart qui se sont montrés les plus entreprenants. Dès la 4e minute de jeu, une frappe d'Hans Vanaken déviée terminait sur la barre du but défendu par Tom Vandenberghe. Il s'en est ensuite suivi une reprise d'Hugo Vetlesen sur un centre de Chemsdine Talbi, mais le ballon passait à côté.

Maxim De Cuyper tentait également une superbe reprise de volée suite à un bon centre de Kyriani Sabbe à la 11e minute de jeu, mais le portier buffalo intervenait parfaitement. Quelques instants plus tard, Jordan Torunarigha tentait sa chance de loin pour les Gantois, mais le ballon passait à côté. Les hommes de Danijel Milićević auront ensuite une autre bonne offensive, mais Jackers intervenait bien ! Dans la foulée, Vermant avait une belle possibilité en contre, mais la situation était bien gérée par la défense gantoise.

La Gantoise trouvait la faille

Les deux équipes poursuivaient leurs efforts pour débloquer la situation. Les occasions se succédaient, mais aucun but ne venait récompenser les attaquants. Vanaken tentait notamment de servir Roméo Vermant dans la surface, mais Tsuyoshi Watanabe veillait.

Les Gantois, eux, devenait peu à peu plus entreprenant et trouvait la faille. Sur une superbe relance de Vandenberghe, Vanzeir s'avançait et adressait une passe millimétrée à Omri Gandelman, qui ne manquait pas l'occasion de conclure peu après la demi-heure de jeu (33e).

La réaction brugeoise

Bruges tentait ensuite de réagir. Hans Vanaken se présentait face au but après une belle passe de Kyriani Sabbe dans la surface, mais le triple soulier d’or voyait sa tentative sauvée, une nouvelle fois, par Watanabe (37e).

La solution côté brugeois est finalement venue de Roméo Vermant. L’avant-centre a égalisé d'une frappe sensationnelle peu avant la mi-temps (45e+1). Chrístos Tzólis était à l'assist, le Grec a parfaitement sevie son coéquipier en retrait.

Une seconde période parfaite pour le Club de Bruges

En seconde mi-temps, les Blauw en Zwart n'attendront pas longtemps avant de prendre les devants (57e) ! Ardon Jashari envoyait un superbe long ballon pour Chrístos Tzólis qui jouait directement pour Vermant, l'avant-centre se retournait parfaitement dans le grand rectangle et inscrivait son second but dans cet après-midi ensoleillé.

Sept minutes plus tard, Bruges allait déjà creuser l'écart. Suite à une bonne passe d'Hugo Vetlesen, une superbe frappe enroulée de Chrístos Tzólis permettait à Bruges de mener par deux buts d'écart. La Gantoise a ensuite continué de prendre l'eau. Trois minutes plus tard, à l'heure de jeu, le Grec inscrivait son deuxième but de l'après-midi. Hans Vanaken récupérait un ballon traînant dans le grand rectangle et le servait à l'ailier, qui concluait parfaitement.

Une dernière demi-heure plus calme

Dans la suite de la seconde période, le rythme a relativement baissé. Les changements de Nicky Hayen à la 65e avec les sorties de Romeo Vermant (remplacé par Ferran Jutglà), Hans Vanaken (remplacé par Bjorn Meijer), Maxim De Cuyper (remplacé par Gustaf Nilsson) et dix minutes plus tard celle de Chemsdine Talbi (remplacé par Michał Skóra) y étaient certainement pour quelque chose.

Le score restera inchangé et Bruges prend donc la tête du championnat en attendant le match de l'Union Saint-Gilloise face à Genk ce samedi. C'est donc une équipe brugeoise impressionnante et en pleine forme qui affrontera Anderlecht en finale de la Coupe de Belgique ce dimanche au Stade Roi Baudouin.