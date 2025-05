Anderlecht est-il capable de remporter la finale de la Coupe face à Bruges ? Romeo Vermant se confie : "Un match de coupe est toujours différent d'un match de championnat"

Romeo Vermant, satisfait de la large victoire du Club de Bruges face à La Gantoise (4-1) ce jeudi après-midi, revient sur la solide performance de son équipe. L'attaquant belge évoque également le statut de favori des Blauw en Zwart en finale de la Coupe de Belgique ce dimanche.

L'un des acteurs majeurs de la victoire du Club de Bruges face à La Gantoise ce dimanche était un certain... Romeo Vermant ! Préféré à Ferran Jutglà, laissé au repos, l'avant-centre belge a inscrit un doublé.

"C'était un très bon match de notre part," souligne le joueur au micro de DAZN. "Je crois qu'en première mi-temps, on a oublié de concrétiser nos occasions, et c'est de manière un peu malheureuse qu'on se retrouve menés un à zéro. Mais le but qu'on a inscrit est venu au bon moment, juste avant la pause. Après la mi-temps, nous avons continué à pousser et nous avons marqué quatre buts. En première mi-temps, on a eu l'impression que les dieux du football étaient parfois contre nous, mais au final, avec ce score de 1-1 à la pause, on était plutôt sereins."

La seconde période a été idéale pour les Blauw en Zwart. Vermant revient sur l'état d'esprit du groupe à la pause dans le vestiaire : "Il fallait continuer. On sentait qu'on mettait une grosse pression sur l’adversaire, donc à la pause, on s’est dit de rester calmes, de ne pas paniquer, mais de continuer à pousser pour prendre l'avantage dès que possible et puis de poursuivre sur cette lancée."

La finale de la Coupe de Belgique

Mais avec cette superbe prestation, Romeo Vermant ne pourrait-il pas revendiquer une place de titulaire dimanche en finale de la Coupe de Belgique ? "Je n'attends rien de particulier. Je vais rester ouvert et voir ce que le coach décidera. Nous avons trois bons attaquants, donc on verra bien qui jouera dimanche," poursuit-t-il.

Le Club de Bruges sera clairement favori pour la finale de la Coupe de Belgique face à Anderlecht au Stade Roi Baudouin, mais selon le Brugeois, rien n'est acquis : "Oui, d'accord, mais un match de coupe est toujours différent d’un match de championnat. C'est un seul match qui compte et celui qui le gagne, peu importe comment, sera le vainqueur de la coupe. On ne peut pas vraiment le comparer à n'importe quel autre match. Mais il faut aborder ce match de coupe avec toute la confiance possible et on verra bien ce qu'il se passera."