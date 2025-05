Un Brugeois a épaté même ses adversaires : "Il est incroyable"

Après avoir limité la casse contre Anderlecht, Gand a de nouveau subi une lourde défaite des oeuvres du FC Bruges. Mathias Delorge a été épaté par un Blauw & Zwart.

Ardon Jashari a joué un match de très haut niveau, un de plus, face à La Gantoise (4-1). Mathias Delorge était admiratif. "Jashari est incroyable", déclarait-il avec sincérité. Le milieu gantois avait parfois l'impression de jouer en infériorité numérique.

"J'avais parfois l'impression d'être tout seul. Beaucoup de joueurs cette saison se sont probablement sentis comme ça. Nous avons beaucoup couru, mais nous étions toujours en retard partout", a-t-il dit. "Et puis, de l'autre côté, vous voyez quelqu'un comme Jashari distribuer le jeu comme s'il était à l'entraînement."

Gand essaie, selon Delorge de construire le jeu depuis l'arrière, mais finit souvent par recourir au jeu long. "Nous essayons d'être disponibles pour le ballon, mais il finit par être envoyé loin devant. J'étais en colère à la pause", a-t-il admis. "Ce n'est pas parce que le Club est fort que nous ne devons pas jouer au football."

Les chiffres sont accablants : Gand en est déjà à 22 buts encaissés lors des Play-offs et risque de battre le triste record de Lokeren de 2014. "Il ne faut pas se mentir : c'est beaucoup trop. Nous encaissons quelques buts de manière enfantine", a déclaré Delorge. "Un seul long ballon et ils se retrouvent seuls face au gardien. Ce n'est tout simplement pas possible."

L'Europe risque donc d'échapper à Gand cette saison, avec une 6e place qui pourrait se dessiner si les Buffalos ne redressent pas vite la barre.