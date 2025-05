Nicky Hayen face à un grand dilemme pour la finale de la Coupe de Belgique contre Anderlecht

La finale de la Coupe de ce dimanche entre le Club de Bruges et Anderlecht approche, et Nicky Hayen a un véritable casse-tête en attaque. Une certitude : Christos Tzolis sera titulaire. Reste à savoir qui l'accompagnera sur le front de l'attaque.

Le Grec est incontestablement l'homme en forme du Club de Bruges lors de ces Champions' play-offs. Avec six buts et quatre passes décisives, Christos Tzolis est impliqué dans dix des derniers buts de son équipe. Un joueur qui se révèle également est Romeo Vermant.

En effet, le duo Tzolis-Vermant est le plus productif des play-offs. "La moitié de ses buts viennent de moi, héhé", a plaisanté Tzolis après la victoire contre La Gantoise. L'avant-centre belge, auteur de plusieurs buts récemment, notamment contre les Buffalos et Anderlecht, est difficile à déloger grâce à sa forme actuelle.

Une forte concurrence

Mais la concurrence est rude. Jutglà, normalement incontournable, et Nilsson, de retour en forme, poussent pour une place de titulaire, même si ce dernier peine encore à retrouver son meilleur niveau. Chemsdine Talbi, quant à lui, a également montré qu'il pouvait être un atout précieux, avec sa vitesse et sa profondeur, des qualités qui pourraient faire la différence en finale. Hayen l'a d’ailleurs confirmé : "Mes choix sont devenus plus difficiles. Tout le monde semble prêt."

Face à l'Union, le duo Tzolis-Vermant n’a pas donné toute sa mesure, mais leur complicité s’est nettement affirmée lors du match contre Anderlecht. De leur côté, Nilsson et Jutgla semblent un peu moins en vue en ce moment, particulièrement l'espagnol, qui cherche encore ses repères après son retour sur le flanc.

Alors, qui prendra la pointe ? Il semble que Nicky Hayen accorde plus de confiance à Vermant, avec Tzolis à gauche et peut-être Talbi à droite, mais cela reste seulement des suppositions. "Nous avons besoin de tout le monde", a rappelé Hayen. "Que ce soit comme titulaire ou remplaçant."